Último día para usar los billetes de cinco pesos

También el Central dispuso que entre el 1° y el 31 de marzo, quienes todavía tengan billetes de cinco pesos en su poder podrán presentarlos en cualquier sucursal bancaria del país, donde podrán depositarlos en una cuenta. También podrán canjearlos por las nuevas monedas de 5 pesos o por monedas y billetes de otros valores. A partir del 1° de abril, no habrá más opciones para recuperar su valor, ni presentándolos en los bancos, ni en el Banco Central, ni por ninguna otra vía.

Pero esto no significa que, una vez que termine el mes, aquel que se quedó en su poder con el billete que lleva la imagen de José de San Martín sólo tenga la opción de enmarcarlo o venderlo en el mundo de la notafilia a un coleccionista de billetes.





No hay monedas





esta medida no cayó del todo bien en los comerciantes de Posadas, quienes en dialogó con El Territorio, manifestaron su descontento y mencionaron los diferentes perjuicios que les traerá este nuevo método de abono.En principales problemas que se presenta ante esta nueva medida es la carencia de monedas de 5 pesos que circulan actualmente por la zona. Según señalaron algunos comerciantes de Posadas esta iniciativa les afecta en diferentes aspectos. La reacción de los vendedores puede variar dos opciones: redondear precios hacia abajo, o aumentarlos redondeando hacia arriba.Los que deciden aumentar afirman que esto se debe a que “los proveedores aumentan, te redondean para arriba, y no queda más remedio que aumentar también”. Sin embargo, a pesar de la ganancia, esto no resulta beneficioso para las ventas, porque “a los clientes no les gusta esto”En cuanto a quienes se inclinan por el redondeo hacia abajo, destacan la gran pérdida que le genera esta circunstancia ya que “a algunos clientes le decis que no tenes cambio, y no llevan el producto”.Otra de las problemáticas que surgen con esta nueva medida, tiene que ver con practicidad del traslado del dinero. Comerciantes del rubro del reparto, manifiestan sus descontento debido a que la moneda es muy difícil de trasladar, se pierde muy fácil y en cierta cantidad “tiene mucho peso y deja pesada la billetera”, aseguran.Aun así, a pesar de los diferentes reclamos por esta iniciativa, hay quienes se toman con calma y son más optimista al pensar que “esto ya pasó con el billete de dos pesos y nos adaptamos”De cualquier manera, la medida comenzará a regir el próximo domingo 1° de marzo y se espera que para ese entonces se incremente la circulación de la moneda de 5 pesos en las calles de la provincia. hasta entonces esta iniciativa continuará generando revuelo en un país que siempre falta 5 para el peso.