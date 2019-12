Ulises Silveira, otro que se sumó a la Franja

Martes 24 de diciembre de 2019

El mercado de pases no se detiene para Guaraní. En Villa Sarita ultiman detalles para llegar con el plantel listo al 2 de enero, día que comenzará la pretemporada para el torneo Regional.El objetivo era buscar jugadores misioneros y reforzar algunos puestos claves para buscar el ascenso al torneo Federal A.El último refuerzo de la Franja es Ulises Silveira. El delantero no iba a ser tenido en cuenta por Carlos Marczuk en Crucero y por eso llegó a Villa Sarita.El delantero ya tuvo experiencia en el Regional este año, cuando lo disputó con Sporting y, de hecho, le marcó un tanto a la Franja en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en la primera fecha del certamen.La llegada de Silveira se suma a la de Lisandro Ojeda, Miguel Nievas Escobar, Juan Cabrera, Leandro Zárate, Ricardo Vera, Enzo Bruno, Miguel Comes, Jorge Maslovski, Brian López, Benjamín Benítez y Héctor Millán.Además, en las próximas horas arreglará su llegada al conjunto de Villa Sarita Raúl Poclaba, ex Gimnasia de Jujuy y quien comenzó su carrera en Racing.