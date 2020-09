Twitter se descompuso y la confusión ganó terreno - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

Durante la tarde de ayer, la red social Twitter sufrió una caída que afectó a los usuarios. Como consecuencia de la falla, varios perfiles fueron bloqueados, se encontraban hasta anoche limitados o sufrieron cambios en la cantidad de seguidos y seguidores. Esto es justamente lo que le sucedió a la cuenta de El Territorio, que no vio afectada su cantidad de seguidores (personas que reciben en su página de inicio los tuits del decano de la prensa misionera), pero sí quedó en cero en cuanto a seguidos.Desde la empresa confirmaron las fallas y aún no descubrieron el motivo del problema.Poco antes de las 17 de la Argentina, la compañía confirmó el problema con un mensaje en su plataforma.“Estamos viendo un número de cuentas que fueron bloqueadas o limitadas por error y no por qué tuitearon sobre un tema en particular. Estamos trabajando para deshacer esto y volver esas cuentas a la normalidad”, explicaron.Por su parte los usuarios se mostraron dubitativos y utilizaron la red social para preguntar a otros usuarios si Twitter había caído o simplemente se trataba de una falla en su perfil.“Es posible que notes un retraso en la aparición de tus tuits en las líneas de tiempo. Estamos trabajando para solucionar esto ahora mismo”, alertó a las 16 hora argentina. Ese inconveniente, según detallaron, fue solucionado cerca de las 20, es decir cuatro horas después.