Twitter marcó como inapropiados dos tuits de Donald Trump - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 13:30hs.

Twitter etiquetó dos tuits de Donald Trump en los que alentó a sus seguidores a votar dos veces. El presidente estadounidense recomendó que aquellos que lo hagan por correo acudan a los centros de votación para verificar que la boleta haya sido contabilizada.La red social marcó esos mensajes como inapropiados, argumentado que el contenido viola las normas de la plataforma vinculadas a la integridad cívica y al proceso electoral. Sin embargo, los tuits no fueron eliminados ya que, según la empresa, son de interés público.“Las leyes con respecto a la invalidación de las boletas electorales por correo cuando las personas eligen votar en persona son complejas y varían significativamente según el Estado. Nuestro objetivo es evitar que las personas compartan consejos sobre votar dos veces, lo que puede ser ilegal”, señalaron desde Twitter.Los tuits de Donald Trump se publicaron luego de un acto en Carolina del Norte, en el que el mandatario estadounidense alentó a sus seguidores a votar dos veces, una por correo y otra en persona, acción que es considerada en un delito en aquel Estado.El republicano, que compite en la carrera hacia la Casa Blanca contra el demócrata Joe Biden, ha manifestado en más de una ocasión su desconfianza hacia la votación por correo, que en muchos Estados del país se extiende debido a la pandemia. Según dijo, la modalidad puede favorecer el fraude.“Déjenles que lo manden (el voto por correo) y déjenles que voten, y si su sistema es tan bueno como dicen que es, entonces obviamente no podrán votar. Si no está tabulado, sí podrán votar”, comentó Trump. El republicano busca la reelección en la votación que se hará el 3 de noviembre.Por su parte, el sus mensajes de Twitter dijo: “Para asegurarte de que tu voto cuenta, firma y envía tu boleta tan pronto como sea posible. El día de las elecciones o en las votaciones por anticipado ve a tu centro electoral para ver si tu voto ha sido contado o no. Si ha sido contado no podrás votar y entonces el sistema de voto por correo habrá funcionado correctamente”, escribió.“Si no ha sido contado, vota (que es el derecho de cualquier ciudadano)”, agregó.Trump publicó el mismo mensaje en Facebook. La red incluyó una alerta en la que indicó que la confianza en el voto por correo “tiene una larga tradición” en los Estados Unidos y que este año “se espera que ocurra lo mismo”, incluyendo un enlace a un centro de información para los votantes.Desde la Casa Blanca negaron que Trump aliente a violar la ley. “Lo que dijo muy claramente es que hay que asegurar que el voto por correo esté tabulado, y si no lo está, que entonces vote”, explicaron.Tal como nota CNET, Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte, subrayó en un comunicado que es ilegal votar dos veces y que los votantes pueden verificar el estado de su boleta en línea. “Desaconsejamos enfáticamente que las personas se presenten en las urnas el día de las elecciones para verificar si su boleta de voto ausente fue contada. Eso no es necesario, y daría lugar a filas más largas y la posibilidad de propagar el Covid-19”, comentó.La tirantez entre Trump y las redes sociales recrudeció en mayo, cuando el actual presidente de EE.UU. firmó una orden ejecutiva que prevé que esas plataformas sean responsables de los contenidos que publican los usuarios.Ese mismo mes, Twitter marcó por primera vez un tuit de Trump como inapropiado. El mensaje coincidía con las posturas recientes, ya que en los mismos el republicano afirmaba que el voto por correo es fraudulento. Tal como notamos en la ocasión, esa medida de la red social que dirige Jack Dorsey fue considerada un hito, ya que en muchas oportunidades fue acusada de laxitud en su relación con el presidente y el contenido que publica en esa red social.Aquel fue el primero de varios tuits que marcó la empresa por violar reglas de la plataforma, incluyendo un mensaje que etiquetaron, según señalaron, por alentar la violencia.