“Tuve que esperar once años pero a fin de cuentas valió la pena: soy inocente”

Sábado 28 de diciembre de 2019

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

El apoyo y la cadenita de Cortiñas Durante todo este tiempo, Cristina tuvo el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas, Asociación Pensamiento Penal (APP) y Proyecto Inocencia, pero también hubo amigas que prometieron ayudarla y lo cumplieron.

Es que recientemente una amiga periodista suya, Magda Hernández, estrenó un documental sobre su historia. El material audiovisual se llama “Fragmentos de una amiga desconocida” y tiene más de 85.000 reproducciones en YouTube.

Para Cristina todo este apoyo fue clave para que su caso sea revisado como correspondía y el agradecimiento será eterno. “Sin todo el acompañamiento, estoy segura de que no iban a tomar esta misma decisión. De parte de mis amigas que hicieron el documental, que arrancaron con eso y no pararon más, hasta APP con Indiana Guereño (su presidenta), el abogado Martín Ayala y Norita Cortiñas”, enumeró.

Y agregó: “Hacia mis amigas no tengo palabras, pero haberse cruzado en mi camino y haberme prometido que iban a luchar por mí es algo que no les voy a poder pagar nunca en la vida”.

Por último, Cristina también destacó la visita de Cortiñas, militante de los derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo.

En un tono distendido, recordó una anécdota de su encuentro con Norita dentro de la UP V. “Yo no sabía quién era. Acá es como que estamos en un buzón, no tenés internet, no tenés nada, estás como alejado del mundo, y cuando yo caigo acá no había todo este movimiento feminista que hay ahora, eso se fue creando después. Cuando vino Norita la vi como una madre de Plaza de Mayo más y me habló y me habló. Me dijo que tenía que cambiar mi pensamiento, que tenía que mirar para adelante. Me dejó una cadenita y me dijo que me iba a apoyar y creo que pesó mucho su apoyo”, contó.

Por eso, ahora ella está convencida en luchar por quiénes aún quedan en su situación. “Acá hay muchas chicas que son pobres, que son del interior, que no tienen a nadie y muy fácilmente les aplican una condena de 15 años como si fuesen 15 días. Tengo ganas de meterme en algún movimiento en donde pueda ayudar a toda esa gente que está en mi misma situación y que están estancados porque no tienen nadie que se mueva por ellas. Eso es lo que más me importa ahora, las demandas vendrán después, después de abrazar a la familia, de visitar a los amigos y de tranquilizarse un poco”, culminó.



Las claves del fallo de la Corte, según APP



Punto uno : La sentencia no tiene fundamentos válidos, los argumentos que usa no se basan en las constancias de la causa.

: La sentencia no tiene fundamentos válidos, los argumentos que usa no se basan en las constancias de la causa. Punto dos : En ningún momento escucharon a Cristina Vázquez cuando dijo que era inocente.

: En ningún momento escucharon a Cristina Vázquez cuando dijo que era inocente. Punto tres : No valoraron la prueba que demostraba la inocencia.

: No valoraron la prueba que demostraba la inocencia. Punto cuatro : Inventaron prueba de cargo “construye su argumentación en base a una circunstancia que en modo alguno sucedió. Y ello a la luz de las propias constancias que el superior tuvo a la vista”.

: Inventaron prueba de cargo “construye su argumentación en base a una circunstancia que en modo alguno sucedió. Y ello a la luz de las propias constancias que el superior tuvo a la vista”. Punto cinco : No cotejaron ni valoraron la totalidad de la prueba entre sí. Ni la testimonial ni la científica.

: No cotejaron ni valoraron la totalidad de la prueba entre sí. Ni la testimonial ni la científica. Punto seis : Dan como válida la “declaración” que un testigo supuestamente dio en contra de Cristina durante la investigación, sin decir nada sobre que en el juicio esa misma persona dijo que la firmó sin leer y que había sido engañado.

: Dan como válida la “declaración” que un testigo supuestamente dio en contra de Cristina durante la investigación, sin decir nada sobre que en el juicio esa misma persona dijo que la firmó sin leer y que había sido engañado. Punto siete : Tampoco valoraron que no hay elementos que demuestren que Cristina haya franqueado la entrada a la casa de la víctima.

: Tampoco valoraron que no hay elementos que demuestren que Cristina haya franqueado la entrada a la casa de la víctima. Punto ocho : Los mismos errores se cometieron al juzgar a Cecilia Rojas.

: Los mismos errores se cometieron al juzgar a Cecilia Rojas. Punto nueve : La Corte Suprema concluye que la Justicia misionera no revisó el caso, incumpliendo la orden que le había dado para que lo haga en 2016.

: La Corte Suprema concluye que la Justicia misionera no revisó el caso, incumpliendo la orden que le había dado para que lo haga en 2016. Punto diez: Finaliza poniendo las cosas en su lugar de una manera que rara vez se ve. Indiana Guereño, presidenta de APP, realizó ayer una publicación en Cosecha Roja, en la que destacó los puntos clave del fallo de la Corte.

