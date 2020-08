Turquía amenazó a Grecia con una guerra por el Mediterráneo - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Turquía advirtió ayer a Grecia que si continúa con sus planes de ampliar sus fronteras marítimas en el Mediterráneo podría provocar una guerra, en medio de un creciente conflicto que tiene en alerta máxima a Europa.“Si que Grecia amplíe sus aguas territoriales no es causa de guerra, ¿qué lo sería?”, se preguntó el vicepresidente turco, Fuat Oktay, en una entrevista con la agencia de noticias estatal turca Anatolia.Oktay, además, llamó a la Unión Europea (UE) a actuar con equidad en la disputa con Grecia, que es miembro del bloque, y defendió que su país “proteja sus derechos sobre cada metro cúbico de las aguas del Mediterráneo oriental pase lo que pase”.“Qué falso es por parte de la UE pedir un diálogo mientras hace planes por detrás para nuestras actividades en nuestra plataforma continental en el Mediterráneo oriental”, agregó luego en Twitter.“Conocemos bien el lenguaje de paz y diplomacia, pero no vamos a vacilar en hacer lo que sea necesario para proteger los derechos e intereses de Turquía. Francia y Grecia son de los que mejor saben esto”, advirtió.El miércoles pasado, Grecia selló un acuerdo con Italia para ampliar sus aguas territoriales en el mar Jónico hacia territorio italiano entre 6 y 12 millas náuticas (entre 10 y 20 kilómetros), en función de unos acuerdos alcanzados recientemente con Italia y Egipto.La novedad se conoció en medio de un aumento de la tensión entre Atenas y Ankara por las actividades de exploración y prospección de la segunda en aguas del mar Egeo, una disputa que ha venido creciendo en las últimas semanas. Grecia considera que la exploración es ilegal.La UE, por su parte, no sólo condenó las acciones turcas sino que además pidió a Ankara que ponga fin a sus actividades marítimas en esa zona.Grecia acusa a Turquía de realizar actividades ilegales de búsqueda de gas a poca distancia de las islas griegas de Rodas y Castelórizo, unas acusaciones de el Gobierno turco rechaza argumentando que tiene derecho a explorar el lugar dado que esas aguas pertenecen a la plataforma continental turca.En mayo del 2019, Turquía anunció el comienzo de perforaciones submarinas al sur de Chipre para extraer hidrocarburos, una zona que el Gobierno de la parte griega de la isla considera propia. El presidente turco, Erdogan, argumentó que estaba defendiendo los derechos de los turcochipriotas del norte de la isla, no reconocida internacionalmente.