Turnos médicos: atención cada media hora y con declaración jurada

Martes 21 de abril de 2020 | 04:00hs.

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Desde ayer, once nuevos rubros se sumaron a la lista de actividades consideradas esenciales, según la disposición administrativa 524/20 dictada por parte de la Nación. La atención médica fue uno de los que retomaron la labor, con turnos previos, situación que se replicó para prácticas de laboratorio y diagnóstico por imágenes.

En algunos casos, la atención se realizó por hora y en otros cada media hora -dependiendo de cada profesional-, extremando los protocolos de higiene tras la atención de cada uno.

El Territorio visitó un sanatorio privado, donde rigen normas estrictas para la atención. En primer lugar, se estableció que no se puede ingresar al nosocomio sin antes pasar por la prueba de pistola medidora de temperatura digital. Para eso, hay una persona en la puerta realizando exclusivamente esa tarea.

Posteriormente, el paciente debe dirigirse hacia mesa de entrada, donde tiene que completar una declaración jurada con la siguiente información: si tiene fiebre, síntomas de tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o alteración del gusto. Además, debe responder si en los últimos catorce días estuvo en contacto con casos confirmados de Covid-19, si realizó un viaje fuera del país o si estuvo en alguna otra provincia.

Recién entonces queda habilitado para pasar al sector donde tiene un turno, cita que debe ser programada y se atiende cada una o media hora, con el objetivo de que el médico pueda desinfectar todo el consultorio para recibir al próximo paciente.

En el caso de las ópticas, se determinó una atención semanal no superior a las 20 horas, además del refuerzo de la higiene de los trabajadores y en los pacientes. La óptica Casa Rueda, ubicada en el centro, abrió ayer sus puertas para atender la demanda y el ingreso al local no debe superar las dos personas. Según comentó el personal a cargo, la concurrencia en el primer día fue escasa, por lo que no fue difícil la atención.



Descontento entre odontólogos

En el caso de los odontólogos, están expuestos a los aerosoles, saliva y a una distancia de trabajo corta (menor a un metro de la boca del paciente). Por eso desde el Colegio de Odontólogos de la provincia comunicaron que “la atención estará limitada a urgencias, programadas por turno previo y anamnesis telefónica u otro medio electrónico a fin de evaluar la necesidad del caso”.

Por otro lado, manifestaron que las condiciones de provisión de elementos de seguridad no están garantizadas en calidad, cantidad y costo asimilable y compatible con la atención rutinaria. En este contexto, en algunos municipios comenzó la atención reducida para estos casos, aunque muchos no pudieron retomar la actividad por no conseguir el kit de seguridad necesario.

El odontólogo Wanderley Da Silva Souza, de Oberá, especificó que las atenciones serán sólo en casos de urgencia y para ello se necesita el kit de bioseguridad descartable, lo que deberá costear el paciente.

Este problema se replicó en muchos profesionales del rubro, teniendo en cuenta que tienen que tener un kit para el paciente y otro para el profesional, todos son descartables y cuestan 1.500 pesos.

“Somos de las pocas profesiones que nos preparan para trabajar en épocas de pandemia, pero ahora se nos complica el precio de los insumos, que son importados con valores en dólares. Además, no podemos hacernos cargo del costo del kit porque es muy caro, tampoco las obras sociales se hacen cargo porque están cerradas”, manifestó el profesional.

Explicó asimismo que apenas pueden realizar cuatro atenciones a la mañana, porque después de cada intervención tienen que desinfectar el consultorio y allí recién recibir al próximo paciente.

“El turno se da por teléfono con un test primero sobre el paciente, si viajó o si tiene temperatura, para después atenderlo en el consultorio con las medidas correspondientes”, sostuvo.

Por su parte, María Laura Pérez, odontóloga de la ciudad de Leandro N. Alem, dijo que la preocupación del sector es muy grande: “No podemos trabajar y los costos fijos siguen existiendo”.

A su vez, reclamó que varias obras sociales dejaron de funcionar con el agravante de que “no nos cubren nada de lo que deberemos sumar en bioseguridad”. En este contexto, anticipó: “Ya estamos hablando de dejar de atender a algunas obras sociales por un tiempo, al menos hasta que mejoren los aranceles”.

En San Pedro, la mayoría de los consultorios odontológicos comenzaron a atender a los pacientes, pero acatando la medida de los horarios reducidos y estrictas medidas de seguridad.

La puesta en funcionamiento del servicio significó un alivio para muchas personas que necesitan ser atendidas de urgencia y aquellos que deben continuar con algún tratamiento específico.

Sobre las medidas de seguridad, el odontólogo René Carneiro explicó: “Comenzamos a atender con turnos previos, utilizando máscara, barbijos y suctores de spray, evitando el uso de aerosoles, con cambio de vestimenta antes de abandonar el consultorio y desinfectando con mayor frecuencia los ambientes entre paciente y paciente”.

Guillermo Vega Esquivel, profesional de El Soberbio, confesó su sensación durante el primer día de atención: “Me sentí un poco nervioso, no pensé que iba a ser así, volver después de un mes sin atender fue distinto”. En cuanto a las medidas de protección, detalló que por lo riesgoso de su labor, siempre deben ser muy higiénicos, pero “ahora hay que triplicar esas medidas”.



Centros de cobro

Todas las empresas de cobro del país abrieron ayer sus puertas. Si bien se diseñó un esquema de atención según la terminación del DNI para evitar aglomeraciones, hubo gran incertidumbre y muchos no estaban al tanto de las medidas. Siguiendo lo establecido, todos los lunes podrán asistir aquellas personas cuyos documentos finalicen en 0 y 1; en tanto, los que terminen en 2 y 3 podrán hacerlo los martes; los miércoles, en cambio, lo harán aquellos con numeración 4 y 5; los jueves, con DNI terminado en 6 y 7; y los viernes, los que posean el documento con numeración final en 8 y 9. Para ello, llevar el documento será clave a fin de garantizar el cumplimiento de la medida.

Por otra parte, se limitó hasta ocho el número de facturas para abonar. Cada local, en tanto, deberá garantizar el respeto de los protocolos de distancia e higiene.

Sin embargo, al dialogar con algunos clientes que hacían fila para pagar sus cuentas, se observó cierto descontento.

“Yo tengo que pagar mis cuentas y tengo que venir sí o sí, al final terminamos siempre expuestos los mayores, mi marido es mayor así que tengo que salir yo”, expresó Olga, de 60 años.

Según comentaron, en algunos casos la atención fue rápida debido a que hay locales con varias cajas a disposición. En otros, en cambio, se formaron filas muy extensas bajo el sol. Además, muchos manifestaron su desorientación respecto a la modalidad de cobro.

En Bernardo de Irigoyen hubo poco movimiento y las filas en los centros de pago no fueron extensas.

Por otro lado, tras el parate por la cuarentena, en la ciudad más oriental del país se retomaron las tareas de repavimentación de la ruta nacional 14, una obra que comprende un tramo de unos 12 kilómetros entre el paraje Dos Hermanas y su empalme con la ruta nacional 101.