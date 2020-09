Turismo proyecta sostener el empleo y generar más actividades para 2021 - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Por Emmanuel López Del Valle

"La pospandemia nos tiene que poner en un escenario mejor y esperamos estar a la altura"José María Arrúa Ministro de Turismo de la provincia

"Estamos analizando con los colaboradores para prever las elecciones en el marco de una pandemia"Rubén Uset

“La pospandemia nos tiene que poner en un escenario mejor. La caída continúa, pero la levantada va a ser rápida, el repunte será bueno y esperamos estar a la altura”, cerró su exposición el ministro de Turismo.





En cifras 34,7% de incremento tendrá la cartera de Turismo para el próximo año. El monto estimativo asciende a 300.098 millones de pesos. 220 postulaciones que recibió el Fondo de Crédito de Misiones para asistencia financiera para emprendimientos turísticos, hoteles y restaurantes.













Las próximas áreas que expondrán La Comisión de Presupuesto continuará hoy con el análisis del Presupuesto General para la Administración Pública Provincial, correspondiente al ejercicio financiero 2021. En esta oportunidad, la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes recibirá a las 10.30 a la titular del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco; mientras que a partir de las 12 expondrá los números para el próximo año la ministra de Acción Cooperativa, Karina Aguirre. En tanto, este viernes visitará la comisión, a las 9, el presidente de Electricidad de Misiones, Guillermo Aicheler; y a las 10:30, el titular del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, Joaquín Sánchez. El cálculo de gastos y recursos se elevaría en cerca de 40 mil millones. Trabajan en protocolos para comicios y sumar centros de votación El próximo año se celebrarán las elecciones legislativas en todo el país. A nivel provincial, se renovarán 20 bancas de la Cámara de Representantes, como así también se votará en once municipios para el recambio en el Concejo Deliberante. Mientras, en Oberá se elegirá por un nuevo Defensor del Pueblo, cargo que debutará en la votación en Puerto Libertad.



Rubén Uset, presidente del Tribunal Electoral, admitió que “por la pandemia, tenemos muchas preocupaciones. No tenemos certezas y estamos analizando con los colaboradores para ver cómo se puede prever las elecciones en el marco de esta enfermedad que impactó a nivel mundial”.



Informó que la seguridad en la información, la previsibilidad y la transparencia de los comicios serán los ejes de cara al próximo año.



Analizó que “las elecciones siempre son complejas y difíciles para la organización, en las que intervienen diferentes administraciones nacionales, como el Correo Argentino, y las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales”.



En cuanto a los recursos que se estipular trabajar para los próximos comicios, Susana Ramírez, directora de Administración del órgano electoral de la provincia, detalló que se proyectaron gastos alrededor de los 278.032 millones de pesos.



En este sentido, aclaró que en comparación con el último período electoral -2019-, el presupuesto para el próximo año tendrá un incremento del 20%.



Precisó que el monto podría sufrir modificaciones, siempre y cuando así lo disponga el Tribunal Electoral de Misiones.



Aclaró que aún no hay precisiones sobre cuándo se realizarán los comicios en 2021 y si el acto electoral coincidirá o no con las fechas que fijará Nación más adelante.



Sobre los montos, indicó que gran parte de la partida corresponderá para el pago del personal que se verá afectado a las elecciones, desde la organización hasta el conteo definitivo.



Mientras, Gisela Hendrie, secretaria del Tribunal, anticipó que el padrón electoral para el año próximo tendrá más votantes que en los últimos comicios celebrados en 2019, cuando se votó por las categorías de presidente, gobernador, diputados nacionales, intendentes y concejales.



Entre los objetivos, precisó: “Reforzamos nuestro sistema informático, con la adquisición de nuevos equipos. Somos garantes de los derechos políticos, trabajamos en el aspecto de la seguridad de la información. Se está tramitando la certificación ISO”.



Por otra parte, también confirmó que se está trabajando en un protocolo sanitario para las elecciones de medio término.



Al referirse a este punto, reconoció que se está analizando utilizar más centros de votación. “Estamos pensando en modificar la costumbre de que sólo se sufrague en las escuelas. Pensamos en clubes, polideportivos y salones comunitarios de los municipios, por ejemplo, para respetar el distanciamiento social, pero todo ello implica más logística”, aclaró la funcionaria.



Tales propuestas implicarían un incremento en el número de mesas, las que el año pasado fueron poco más de 3.600 en toda la provincia.



En la confección del protocolo se articula el trabajo con el Ministerio de Salud provincial para el abastecimiento y entrega de barbijos y alcohol en gel para las autoridades de mesa.



Asimismo, consideró fundamental repensar cómo será el cuarto oscuro, que también tendrá que adaptarse a la coyuntura que suscitó la pandemia por el Covid-19.



Agregó que se analiza que la votación sea en ambientes abiertos, que tengan mayor circulación de aire, en el afán de evitar contagios de Covid-19.



“Queremos dar seguridad a los electores, a las autoridades y a quienes integran la estructura de logística de las elecciones”, finalizó su exposición Hendrie.



En cifra 20 El número de bancas de diputados provinciales que se renovarán el año próximo, al celebrarse las elecciones de medio término.

Se concretó ayer la quinta reunión de análisis del presupuesto para el 2021, en la que ministros y titulares de entes gubernamentales exponen las proyecciones de gastos para el próximo período. En esta ocasión, le tocó el turno al Ministerio de Turismo de la provincia y al Tribunal Electoral, de cara a los comicios de medio término que se celebrarán el año que viene en el país.En el primer caso, el titular de la cartera. José María Arrúa, precisó que el área de Turismo tendrá un incremento del 34% en base al presupuesto en ejecución, correspondiente al año 2020.En este sentido, se refirió a los impactos que generó la pandemia por coronavirus en la actividad turística local y la asistencia brindada para todos los sectores que dependen de él.Remarcó que la prioridad pasará por mantener los puestos laborales, ya que del turismo dependen unas 24.000 personas.Mientras, el Tribunal Electoral precisó cómo se piensa encarar el acto electoral, que implicará una renovación de 20 diputados misioneros, de concejales en once municipios y la elección de dos defensores del pueblo en dos comunas. Asimismo, anticipó que trabajan en un protocolo sanitario para las elecciones y que los sufragios no sólo se efectúen en escuelas, sino en clubes, polideportivos y salones comunitarios para evitar aglomeraciones.El turismo fue el rubro más afectado por la pandemia del Covid-19, ya que la base de la actividad depende exclusivamente del movimiento de personas.El ministro Arrúa señaló que la reactivación de la actividad no será inmediata y que dependerá del retorno de otros rubros, como el de transporte.“Tenemos que ayudar todos, la ciencia va a ayudar con la vacuna, pero todos los sectores tenemos que trabajar para que los impactos sean menores”, manifestó.En su exposición presentó los números del arribo de turistas y de ocupación hotelera en los últimos cinco años.“El 2020 fue el mejor verano. Desde el 2017 hubo un crecimiento que se notó. En lo que respecta al arribó de turistas, hubo un incremento del 11 por ciento y la estadía promedio de turistas fue de 5,1 por noche. El crecimiento fue gradual y, sin dudas, Iguazú es el ícono, que no sólo representa al turismo de Misiones, sino del mundo”, graficó.Precisó que durante el verano, el gasto per cápita alcanzó los 1.590 millones de pesos y el ticket promedio por persona fue de 1.600 pesos por día.También mostró los números de ingresos al Parque Nacional Iguazú durante 2019, que fueron de 1.635.237 personas. En cuanto a los números del primer trimestre de este año, las entradas fueron de 197.417 personas en enero, de 172.428 en febrero y de 48.388 hasta el 13 de marzo, cuando se determinó el cierre del parque.“Teníamos muchas propuestas para este 2020. Lo cierto es que giró todo por la pandemia, que pensábamos que iba a durar unos días o máximo dos meses”, expresó Arrúa.Ante esta situación, comentó que se trabajó en diferentes piezas comunicacionales para promover la reprogramación de las reservas a los distintos destinos misioneros y el desarrollo de la plataforma Viajá por Misiones, para la promoción de parques locales y emprendimientos, tanto hoteleros como gastronómicos.En materia de asistencia crediticia, contó que se trabajaron con los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), con créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Fondo de Crédito de Misiones.Sobre este último, precisó que hubo unas 220 postulaciones en 30 municipios destinos para atender las demandas de los emprendimientos turísticos, gastronómicos y de alojamientos, que sufrieron el parate de la actividad ante la ausencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Producto de ello, la baja en la actividad hotelera fue del 98%, detalló.El funcionario informó que desde el gobierno de la provincia se brindó asistencia por más de 3 millones de pesos a guías de turismo y fotógrafos, que también fueron afectados por el cese de actividades.“La idea fue contener al sector”, resumió Arrúa.A principios de julio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad permitió el inicio de las pruebas piloto para el retorno paulatino del turismo dentro de la provincia.En este contexto, Arrúa mostró los números del balance de los paseos en la tierra colorada y destacó que esta propuesta posibilitará la reactivación del rubro.En agosto, 40.6333 personas gestionaron los permisos para la visita a diferentes atractivos, ya sean parques provinciales y campings, a través de la aplicación Misiones Digital.También mostró los resultados de una encuesta en la que el 71% de los consultados destacó el alto compromiso con el cumplimiento de los protocolos sanitarios para reducir al mínimo el número de contagios por coronavirus en la tierra colorada.En cuanto al gasto promedio durante agosto, se estimó en 850 pesos por día del visitante.Por otra parte, mencionó que desde que inició el confinamiento en el país, el Ministerio de Turismo de la provincia trabajó en articulación con los municipios y los principales referentes del sector para definir acciones de contención y en el trabajo de protocolos para el retorno al ruedo.Subrayó que más de 3.000 personas se sumaron a las capacitaciones para cumplimentar con los protocolos sanitarios vigentes.Luego de un 2020 complicado, la cartera de Turismo proyecta el 2021, con el objetivo de sostener el empleo en el sector, del cual dependen unas 24.000 personas aproximadamente.Informó que para el próximo período prevé el destino de 300.098 millones de pesos, que representa un aumento del 34,7% en comparación con 2020, cuando se proyectó un gasto de 222.833 millones de pesos.En cuanto a los desafíos para lo que resta del año y para 2021 comentó: “Hay muchas reprogramaciones de fechas para otros meses, o la posibilidad que se celebren bajo modalidad virtual. La idea es que todos los fines de semana haya una actividad, alguna celebración. Tenemos que ver cómo se puede ayudar, porque muchas festividades son importantes para los municipios porque implica el movimiento turístico. Queremos armar una agenda 2021 que tenga atractivos y ofertas variadas”.Enfatizó que la actividad turística representa el 7,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia.Y agregó que habrá obras de infraestructura en diversos parques provinciales, como así también se instalarán paneles solares. Salto Berrondo, Arroyo Bonito, Profundidad, El Soberbio e Itacaruaré son algunas de las zonas donde se ejecutarán las tareas.“Unas 24.000 personas viven de la actividad turística en la provincia, y hay que cuidar que el número no baje. Tenemos que sostenerlo y garantizar una salida tranquila, sin tanta crisis después de que todo esto pase. Si el rol del Estado fue importante para posicionar al turismo, hoy se vuelve indispensable, porque hay que ser inteligentes y creativos, tenemos que repensarnos y proyectar el futuro que se viene, que tiene incertidumbre”, acotó.