Turismo Nacional: gran remontada de Okulovich, fue sexto en Bahía Blanca

Domingo 23 de febrero de 2020 | 18:49hs.

El misionero Carlitos Okulovich (Honda New Civic) realizó una gran remontada y fue sexto en la primera final de la Clase 3 del Turismo Nacional que se desarrolló en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.









Por su parte, el piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak sufrió la rotura de un semieje en la serie, tuvo que largar 37 en la final y cuando venía 26 abandonó por un problema eléctrico en el motor.





La prueba fue ganada por el piloto de Guaymallén, Mendoza, Julián Santero (Toyota Corolla), quien se impuso de punta a punta. Segundo llegó el campeón José Manuel Urcera (Honda New Civic) y completó el podio Leonel Pernía (VW Bora).







Prueba complicada







La prueba comenzó retrasada producto de los problemas que tuvieron Jonatan Castellano y Fabricio Pezzini, quienes tuvieron inconvenientes antes de largar. Por ese motivo se tuvieron que dar dos vueltas previas.







Una vez que el semáforo se puso verde, Santero se escapó del resto y pudo hacer una diferencia en los dos primeros giros. Pero la prueba se neutralizó por el despiste del local Juan Pipkin (Chevrolet Cruze).







Tras la neutralización, Santero se mantuvo en la punta, ahora perseguido por Facundo Chapur (Ford Focus), José Manuel Urcera (New Civic) y por Leonel Pernía (VW Vento), cortados del resto del pelotón.







El cordobés recortaba distancias con respecto al Toyota hasta pegarse a la cola de Santero. La presencia de tierra en la pista hacía arriesgadas todas las maniobras de superación, por eso Chapur se mantuvo expectante y cauteloso para no perder todo en un movimiento.







Mientras tanto, Urcera se acercó rápidamente a Chapur, con una diferencia de potencia muy clara, hasta que en la vuelta 12, el campeón logró la superación para ser el nuevo escolta. La rotura del neumático delantero derecho de Chapur lo obligó a pasar por la zona de boxes, perdiendo toda chance de pelear por la punta.







Santero y Urcera eran los protagonistas de la lucha por la victoria, con el Honda mostrándose en ambos espejos del mendocino. El primer intento de sobrepaso se vio frustrado por la intensa tierra que lo hizo frenar fuertemente sobre el pianito, obligándolo a cuidar un poco más. Pero la intensidad de la lucha hacía que las maniobras de Santero fueran cada vez más violentas.



El final de la competencia fue por demás ajustada, aunque todos los intentos de Urcera no lograron opacar el gran trabajo de Julián Santero para quedarse con la victoria en la primera final de la Clase 3 del Turismo Nacional. Leonel Pernía completó el podio de la primera del año.Por su parte, Okulovich arribó sexto luego de partir en la 19° posición. “Pudimos avanzar bastante en la final y terminamos sumando fuerte en un fin de semana que no había arrancado del todo bien”, comentó.Mientras que Bundziak que abandonó cuando se ubicaba 26°, explicó: “fue un fin de semana muy complicado, la pista siempre sucia, con mucha tierra, atrás no se veía nada. En la serie se rompió un semieje, en la final veníamos avanzando, el motor levantó temperatura, se pero por la tierra y se paró por el sensor”.La próxima fecha de la Clase 3 será el 15 de marzo en el Autódromo de La Pedrera, en la provincia de San Luis.