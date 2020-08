Turismo: fluido movimiento y expectativas con el finde largo

Domingo 9 de agosto de 2020

Hoy culmina la tercera etapa de las pruebas piloto para el turismo interno. El tiempo y las jornadas calurosas influyeron en que desde el mediodía de ayer se empiece a detectar un fluido movimiento de personas por las rutas misioneras rumbo a campings o parques abiertos y se esperaba que hoy esa situación se repita.Mayormente los viajes son paseos recreativos durante el día y en familia y algunas parejas eligen alojarse en los hoteles o lodges habilitados para tal fin. En tanto, durante la semana se volverá a evaluar la situación sanitaria respecto al coronavirus y se definirá si se habilita o no la apertura de los predios turísticos el próximo fin de semana, que será largo por el feriado del paso a la inmortalidad del general San Martín. En ese sentido las expectativas están volcadas en esos días, ya que los trabajadores del rubro tendrán la posibilidad de tener las puertas abiertas a visitantes durante un día más.En diálogo con El Territorio Óscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción del Ministerio de Turismo, comentó cómo se vienen dando los movimientos de personas durante estos fines de semana. Plasmó que si bien la actividad se habilita desde los días viernes, “notamos que la gente sale el sábado y preferentemente después del mediodía. Sábado y domingo son los días que utilizan para recorrer la provincia”.Esto se da, analizó, porque muchas actividades ya volvieron a la normalidad y la mayoría de las personas culmina su semana laboral el sábado al mediodía y es cuando optan por salir a recorrer la provincia.“Las expectativas que tenemos son que en la medida que avancen las pruebas piloto la gente vaya tomando más confianza, porque todavía queda algo de incertidumbre o desconfianza. A la primera prueba piloto fueron 4.000 personas; a la segunda 6.500 y ahora, en la tercera que estamos transitando, sabemos que vamos a andar bien y seguramente la semana que viene, que va a ser fin de semana largo, va a ser importante como parámetro para esta forma en que la gente va cobrando confianza para desplazarse”, señaló.Además destacó que si bien la gente hace viajes en el día “aumentó considerablemente el número de personas que se alojó. Como nuestra provincia es pequeña en cuanto a geografía, esto permite recorrer en el día varios atractivos y volver a casa”.Por otro lado, destacó la buena repercusión que está teniendo la recientemente inaugurada reducción de Corpus Christi con un interesante número de concurrentes cada fin de semana.“Está habiendo buena respuesta a partir de los guías que te acompañan en el recorrido, lo que le da un componente importante para imaginarse cómo era la reducción. Es un paseo muy interesante y para estar 8 kilómetros adentro de la ruta 12 están teniendo muy buenas visitas. No obstante, la gente busca lugares de naturaleza y dentro de los parques el Salto Encantado está en el top de lo más visitado”, manifestó.“La gente que va a los parques también aprovecha para almorzar, en el parque La Cruz de Santa Ana, por ejemplo, el 43% de la gente que ingresó hizo uso del restó. Hay una idea de salir y hacer uso de la gastronomía y eso es muy bueno para la economía”, precisó.Este fin de semana varios municipios se suman a la prueba piloto. Uno de ellos es Campo Ramón donde el municipio habilitó la apertura de saltos y campings de 9 a 18.“La capacidad de cada emprendimiento es de hasta 120 personas, dónde podrán ingresar a los cinco atractivos turísticos y será con reserva. Estarán disponibles para uso las parrillas pero no tendrán cantina”, expresó Lorena Osuna, responsable de Turismo del municipio.A su vez, municipios como Eldorado o El Soberbio adhirieron al protocolo para las actividades relacionadas con los servicios de ecoturismo donde se contemplan las que se realizan al aire libre como mountain bike, kayak, senderismo, trekking, canopy, rapel, tubing, observación de aves y astroturismo.