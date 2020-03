Turismo del terror y misterio con las montañas como telón de fondo

Amigos de Hitler

En 1912 el hotel pasa a manos de los hermanos alemanes Eichhorn, uno empleado de un banco y el otro, importador de puntillas. Pagan 450 mil pesos de la época (20 mil en efectivo y el resto en documentos que recién terminarán de cancelarse una década después). Ellos siguen con el incipiente loteo que comenzó Kreauner y que dará origen a La Falda.Con ellos surge el lazo que unirá al Edén con el nazismo. En 192a0 viajan a Alemania, y en Munich uno conoce a Adolf Hitler. Se hacen amigos y mantienen el vínculo para siempre. Por ejemplo, en 1932 organizan una colecta en La Falda y le mandan el dinero para el avión que Hitler usará en su campaña para convertirse en canciller.Trabajaban en el pueblo como si fuera una pequeña comarca alemana, a punto tal que quisieron hacer su propio municipio. Había una parte de los vecinos que no quería depender de ellos y otra que no quería juntarse con los no alemanes. La cuestión terminó en la justicia.La época de oro del Edén se extendió hasta 1944. El 16 de abril de 1945 el Estado argentino incauta el hotel que figuraba en la lista de empresas alemanas consideradas “propiedades enemigas”. Luego llegó al lugar todo el cuerpo diplomático japonés, 50 personas para ocupar 250 plazas, las que fueron pagadas en su totalidad por el gobierno. Así, durante 11 meses, el Edén tuvo su mejor temporada mientras no podía trabajar. En el ’47 los dueños lo recuperan y lo venden.La del ‘65 es la última temporada del hotel; cinco años después lo preparan para abrir como casino. El apoderado era Armando Balbín, hermano de Ricardo. Una pelea con el entonces ministro Francisco Manrique abortó el plan. Ahí empezó la decadencia; dos décadas cerrado, saqueos y destrucción.