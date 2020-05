“Turf es la banda de culto más popular”

Jueves 28 de mayo de 2020

“Somos la banda de culto más popular”, define Joaquín Levinton a Turf, la banda que en diciembre cumplirá 25 años.

Turf, que se mueve cómodamente del rock al pop, es creadora de hits que musicalizan estadios, festivales, radios, programas de tevé.

Después de una separación, un reencuentro, un puñado de singles y un álbum con el que volvieron a prender su fuego sagrado (Odisea, 2017), la noticia de estos días es la canción Voy dejando atrás.

“El rasguido calmo y cálido de una guitarra acústica le abre paso a la voz de Levinton, en dirección hacia el puente. Ahí comienza a escupir versos a otra velocidad, mientras todo lo demás se acelera con la entrada de la batería, algunos destellos eléctricos y sutiles detalles desde el teclado, todo tan Turf”, expresó el periodista Ezequiel Ruiz en la entrevista a Levinton para el sitio Teleshow.

La desesperación del “no hay nada por aquí, no hay nada por allá, no hay nada por ninguna parte” es la contraseña para que se desate el estribillo cual tormenta épica, con un coro que suena a multitud: “Voy dejando atrás lo que no me hace mas feliz, feliz”. Después de “Cuál?”, este es el segundo adelanto del sexto disco del grupo, con terminación y edición por ahora indefinidas.

“Habíamos demeado todo en nuestros estudios. Moska Lorenzo y Mariano Franceschelli (de Los Auténticos Decadentes) ya estaban trabajando en la producción de dos temas. Teníamos 14 canciones ya resueltas y reservamos un estudio para ir a grabar a partir de abril… pero estamos a mayo y seguimos acá”, reseñó Levinton sobre los planes de la banda previo al estallido mundial de la pandemia y su consiguiente cuarentena.

Levinton está pasando la cuarentena en su casa, en el barrio de Almagro, junto con sus hermanos y su perra Raquel: “Vinieron a vivir conmigo para que no peligre la salud de nuestros padres, que son población de riesgo. Ellos también cantan, somos una familia muy musical: con mi hermana tenemos una banda de swing, Swingvergüenzas. Ahora durante la cuarentena editamos un EP, ‘Swinguentena, Vol. I’, que está subido a Spotify”.

Por fuera de la música, le esquiva un poco a las redes (“Ya hay más vivos de Instagram que muertos por coronavirus”) pero suele matar el tiempo con series y películas: “Después de ver la última temporada de ‘Better Call Saul’, que me encantó, quería ver a Jesse. Así que volví a ver toda ‘Breaking Bad. Pero lo mejor que vi en la cuarentena es ‘Juansebastián’, la película documental sobre Juanse. Boludo, es hermoso. El chabón es un monstruito”, recomienda con entusiasmo, dijo. En tanto, sobre la composición, uno de sus fuertes, relató, “si siento que es un temazo, lo hago. Si no siento que sea bueno, no sigo. Bah, por ahí para vos el tema es malísimo, pero según mi punto de vista es lo más. Ahí me toca convencer al grupo y también a la gente”. Y sobre la vigencia de Turf analizó que lo más valorable “es que el grupo siga vigente con música nueva. Los grupos tienen un pico de creatividad y eso después se diluye un poco. Yo siento que Turf siempre redobla la apuesta”.