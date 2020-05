Trump prohibió los viajes a Estados Unidos desde Brasil

Lunes 25 de mayo de 2020

Breves internacionales

China vuelve a registrar tres nuevos casos

China registró ayer tres nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, dos importados y uno local, luego de haber anunciado que el viernes no se había detectado ninguno por primera vez desde que comenzó la pandemia.

En este escenario, con la curva aplanada y las cifras en caída, el gobierno chino se comprometió a cooperar en materia de investigación científica con la comunidad internacional para estudiar el origen del virus.





Madrid y Barcelona avanzan hacia el desconfinamiento

La comunidad de Madrid y la ciudad de Barcelona, principales focos del brote de coronavirus en España, ingresarán desde hoy a la ‘fase 1’ del plan de desconfinamiento puesto en marcha en todo el país hace dos semanas.

“Si mantenemos las medidas de precaución y tenemos cuidado en la vuelta a las actividades, podemos estar muy cerca de tener el virus en niveles prácticamente indetectables”, dijo Fernando Simón, el principal asesor del gobierno en la crisis sanitaria, al anunciar el pasado viernes el plan para levantar las restricciones de las dos ciudades más pobladas del país.

El experto indicó que tras dos semanas de desescalada ya se detectaron “pequeños núcleos con brotes” de coronavirus pero “sin un impacto real”.





Francia recomienda no tomarse vacaciones fuera del país

La ministra francesa de Transición Ecológica, Elisabeth Borne, recomendó a los ciudadanos no ir de vacaciones fuera de Francia este verano, a causa de los controles fronterizos que pueda haber por la pandemia.

Borne, que también se encarga de la cartera de Transportes, instó a los franceses a hacer reservas vacacionales para julio y agosto y señaló que sobre el mes de junio tomarán decisiones “la próxima semana”, dijo en declaraciones a la radio France Inter, citada por EFE.

“Las fronteras con el espacio Schengen (de libre circulación europeo) seguirán muy controladas. Invitamos totalmente a los franceses a no plantearse vacaciones en el extranjero”, dijo.



La Casa Blanca anunció ayer que el presidente Donald Trump prohibió la entrada al país de ciudadanos no estadounidenses que viajen desde Brasil, nación que ya se convirtió en el nuevo epicentro del coronavirus.“El presidente ha tomado medidas decisivas para proteger a nuestro país suspendiendo la entrada de extranjeros que han estado en Brasil durante el período de 14 días antes de solicitar la admisión en los Estados Unidos”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado.“La acción ayudará a asegurar que los extranjeros que han estado en Brasil no se conviertan en una fuente de infecciones adicionales en nuestro país. Estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre los Estados Unidos y Brasil”, agrega el texto.Ayer el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, había adelantado esta medida sobre la cual se venía trabajando en los últimos días. “Esperamos que no sea definitiva, pero debido a la situación en Brasil vamos a tomar las medidas que sean necesarias para proteger a la población estadounidense”, declaró a la cadena local CBS.O’Brien, por su parte, anunció que Washington enviará respiradores a Brasil y Rusia para pacientes con Covid-19.En enero, antes de que el coronavirus comenzara a extenderse rápidamente por Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, prohibió la entrada desde China, origen de la pandemia. A principios de marzo se prohibió el viaje desde Europa tras el brote en el Viejo Continente.Por otra parte, la tensión entre China y Estados Unidos aumenta cada día y así lo ha puesto de manifiesto ayer el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, quien acusó a Washington de estar llevando las relaciones entre las dos principales potencias mundiales “al borde de una nueva guerra fría”.Si las relaciones eran ya espinosas antes de la pandemia a causa de la guerra comercial -agravada por la lucha por la supremacía tecnológica-, no han dejado de deteriorarse tras la aparición del coronavirus.Las arremetidas del presidente norteamericano, Donald Trump, que esta semana ha llegado a aseverar que fue “la incompetencia de China lo que provocó esta masiva matanza mundial”, han hecho que el canciller chino a afirme que en Estados Unidos, además de Covid-19, se propaga “un virus político”.“Nos hemos dado cuenta de que algunas fuerzas políticas en Estados Unidos están tomando como rehenes a las relaciones chino-norteamericanas y empujando a nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría”, alertó Wang.“Algunos políticos menosprecian completamente los hechos fundamentales y han fabricado demasiadas mentiras apuntando a China y urdido demasiadas conspiraciones”, agregó.