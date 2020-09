Trump pretende distribuir una vacuna contra el Covid en octubre - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020

Los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) pidieron a todos los estados del país estar preparados para distribuir a fines de octubre o principios de noviembre una posible vacuna contra el coronavirus, en caso de que esta se apruebe.Según informes de The New York Times y la cadena CNN, los CDC enviaron esos documentos el pasado 27 de agosto, el mismo día en que el presidente Donald Trump aseguró en su discurso ante la convención republicana que esperaba contar con una vacuna antes del fin de año.La revelación ha aumentado la preocupación de algunos expertos en salud pública de que el Gobierno de Trump pueda estar presionando para acelerar el desarrollo de una vacuna, con el objetivo de tenerla lista y empezar a distribuirla antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.Puede tener “ramificaciones relacionadas con la seguridad” del producto, dijo al New York Times una epidemióloga de Arizona, Saskia Popescu.