Trump pedirá una prueba antidopaje para Joe Biden - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer que su rival demócrata en la disputa por la Casa Blanca, Joe Biden, se someta a una prueba antidopaje antes o después del primer debate entre ambos que se realizará mañana.“Pediré insistentemente una prueba antidopaje para Joe el Dormilón antes o después del debate”, escribió el mandatario en Twitter. “Naturalmente aceptaré someterme a uno yo mismo”.Según argumentó, “sus actuaciones han sido desiguales, por decirlo suavemente”, dando a entender que algunas oportunidades su rendimiento mejoró con la ayuda de sustancias no detalladas.El mandatario insistió en las últimas semanas que el candidato demócrata no está en sus plenas capacidades mentales. Sin embargo, analistas advirtieron que esta retórica dejó la vara baja para Biden, quien podría salir airoso simplemente dando una presentación en la que no cometa deslices.Las normas de los debates acordadas por los partidos no incluyen ninguna prueba de este tipo y por ahora la campaña demócrata no dio señales de aceptar la propuesta.Biden llega con una ligera ventaja en los sondeos, pero con una conocida propensión a los errores y una falta de agilidad de palabra (luchó contra la tartamudez desde niño) que lo hizo reconocer el sábado pasado que el encuentro será difícil.El primer cara a cara, de 90 minutos, será moderado por el periodista Chris Wallace y es el primero de tres encuentros antes de las elecciones del 3 de noviembre.En el centro del debate está la gestión de la crisis del Covid-19, que disparó el desempleo, golpeando con especial fuerza a las minorías como los afroestadounidenses y los latinos.