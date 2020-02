Trump demandó al The New York Times

Jueves 27 de febrero de 2020

El comité de la campaña para la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó ayer al diario The New York Times por difamación y lo acusó de publicar intencionadamente una historia “falsa” relacionada con las investigaciones sobre las interferencias

de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. La demanda presentada en la Corte Suprema del estado de Nueva York representa el último episodio de la batalla que el presidente republicano sostiene con los medios de comunicación desde que llegó a la Casa Blanca.

La querella busca una compensación de millones de dólares por daños, aunque la cantidad no fue específicada.

Hasta esta tarde, The New York Times no había comentado el caso.