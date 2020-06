Trump contra América

Viernes 5 de junio de 2020

Por Francesc Peirón Para LaVanguardia.com





La palabra de Trump no va a misa por mucho que exhiba una Biblia. Los disturbios y los saqueos volvieron a las calles de decenas de ciudades de Estados Unidos una noche más. Hicieron caso omiso de la amenaza del presidente de desplegar a los militares, formulada horas antes. Su escenificación en la Rosaleda de la Casa Blanca de lo que entiende por ley y orden ofreció la imagen de un mandatario que gobierna sólo para los suyos, ciego a los problemas raciales, económicos y sociales que afronta un país con más de 100.000 muertos por el coronavirus y 41 millones de puestos de trabajo destruidos.

Más que a un dirigente electo, a muchos les recordó el estilo autoritario del chino Xi Jinping y la represión en Hong Kong. Prometió que desvertebraría Washington, su corrupción, y lo que ha desvertebrado es la calle.

Después de esconderse detrás de su Twitter –incluso se llegó a encerrar en el refugio subterráneo de su residencia ante el bullicio exterior–, Trump decidió comparecer ante la nación. Diversos medios sostienen que hubo debate interno sobre si debía hacer el discurso o no. Al final, ganó el de siempre, él mismo. Y lo hizo con un discurso en el que incluso apeló a una ley de 1807 para enviar tropas federales si los gobernadores de los estados no acababan con las manifestaciones de protesta por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis por la brutalidad policial.

Dos autopsias –una oficial y otra privada– ya han determinado que fue un homicidio en el que resultó decisivo que el policía blanco Derek Chauvin, ahora detenido, tuviera su rodilla presionando la garganta de Floyd durante casi nueve minutos.

“El discurso fascista que Donald Trump ofreció está al borde de una declaración de guerra contra los ciudadanos estadounidenses”, afirmó Ron Wyden, senador demócrata por Oregón. “Temo por nuestro país y no cesaré en defender América contra Trump”, insistió.

En su rueda de prensa ritual, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sostuvo que Trump “utiliza los militares contra los ciudadanos”. Según Cuomo, el presidente “no distingue entre manifestantes y saqueadores, ni habla de cómo murió George Floyd, no habla de compasión, de desigualdad, ni de la reforma de la justicia contra el racismo”. Trump no dejó pasar la ocasión para lanzar un tuit contra Cuomo por los disturbios y pillajes de la noche del lunes en la Gran Manzana.

Previa a su comparecencia, Trump ordenó que se “limpiara” la calle de manifestantes antes del toque de queda, para su paseo triunfal, Biblia en mano, a la iglesia de Saint John, víctima del vandalismo. La policía utilizo gases lacrimógenos y cargas a caballo para dispersarlos.

“Hace tiempo que perdimos de vista lo normal, pero este fue un acto singularmente inmoral”, dijo, al The Washington Post, el asesor republicano Brendan Buck. “El presidente usó la fuerza contra ciudadanos estadounidenses no para proteger propiedades, sino para calmar sus inseguridades. Vamos hacia el próximo escándalo, pero este ha sido un verdadero abuso de poder y no lo deberíamos olvidar”, dijo.

“Gasear a manifestantes pacíficos sin provocación, para hacerse una foto en el exterior de una iglesia, deshonra cada uno de los valores que la fe nos enseña”, señalaron en un comunicado los dos jefes demócratas en el Capitolio, Nancy Pelosi y Chuck Schumer. “Nuestra nación necesita un verdadero liderazgo. Que el presidente continúe alimentando las llamas de la discordia, el fanatismo y la violencia es cobarde, débil y peligroso”.

Dada la gravedad del momento, el ex vicepresidente Joe Biden, aspirante demócrata a la presidencia, emergió de su confinamiento. Visitó Filadelfia y ofreció la otra cara de la respuesta a una crisis que retrata a Estados Unidos frente al mundo.

“Cuando manifestantes pacíficos son dispersados por orden del presidente... podemos ser perdonados por creer que el presidente está más interesado en el poder que en los principios”, sostuvo. “Parece más interesado en atender las pasiones de sus bases que las necesidades de la gente que está a su cuidado”, reiteró. El movimiento de Trump contaba con la baza de que los republicanos quedarían satisfechos. Si se va a su Twitter, resulta evidente la sintonía de sus palmeros más entregados.

Pero ha habido fisuras, Fue chocante como los senadores Ron Johnson, Rick Scott y Lisa Murkowski desaparecían de escena al preguntarles sobre el gaseo de manifestantes. En un comunicado, el senador conservador Ben Sasse se mostró en contra de los disturbios, pero defendió el derecho a protestar y lamentó que “se dispersara una concentración pacífica para una foto”.

Este presidente, obsesionado con contentar a los evangélicos, de carácter muy conservador, ha topado con la iglesia. Mariann Budde, la obispo de la Diócesis Episcopal de Washington, censuró al presidente por posar ante el templo de Saint John con la Biblia, que es patrimonio global. “Cada cosa que ha dicho y hecho ha sido para inflamar la violencia”, indicó. “Necesitamos líderes morales y él hace todo para dividirnos”, apostilló.

Este martes perseveró y, junto a la primera dama, Melania, visitaron la capilla dedicada al santo Juan Pablo II. “Es desconcertante y reprensible que cualquier recinto católico se permitiera ser tan mal utilizado y manipulado de manera que violara nuestros principios religiosos, que nos llaman a defender los derechos de todas las personas, incluso de aquellas con las que estamos en desacuerdo” dijo Budde.

En las calles de Estados Unidos, donde ha habido al menos media docena de muertos en las protestas, continuaron las marchas. Ahí se recordó que, de haber actuado correctamente el policía Chauvin, nada de esto habría sucedido. El generalissimo Trump, como le calificaron en The Daily Beast, ha puesto firmes a sus fans.