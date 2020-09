Trump amenaza con enviar fuerzas federales a Portland - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Luego de otra noche de protestas en la ciudad de Portland, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que la ciudad “es un desastre” y advirtió sobre las autoridades demócratas locales: “¡Si la broma que es el alcalde no limpia todo, iremos nosotros y lo haremos por ellos!”.“Los alcaldes y gobernadores de la izquierda radical de las ciudades donde esta loca violencia está sucediendo están perdiendo el control de su ‘Movimiento’. No debía ser así, pero los anarquistas y los agitadores se dejaron llevar y ya no escuchan más, ¡ni logran sacar al Lento Joe (Biden) de su sótano!”, agregó el mandatario en su Twitter, en referencia a su rival en las elecciones presidenciales de noviembre próximo y su decisión de pasar hasta ahora la mayoría de la pandemia en su casa, respetando el aislamiento social.Horas antes de que Trump tuiteara nuevamente contra las protestas antirracistas y los disturbios en Portland y contra las autoridades demócratas de la ciudad y el estado, Oregon, la gobernadora Kate Brown había ordenado otra vez el despliegue de la Policía estatal.En paralelo, mientras el alcalde Ted Wheeler rechazaba el discurso de Trump, apoyaba la decisión de la Policía local de declarar ilegal la manifestación del domingo por la noche en la puerta del Departamento de Seguridad Pública y el arresto de 29 personas.Los manifestantes del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) de Portland han estado denunciando en las redes en los últimos días la creciente presencia de policías fuertemente armados en las calles, especialmente luego que el sábado a la noche los enfrentamientos con una caravana de simpatizantes de Trump terminara con un muerto, en circunstancias aún desconocidas.Además de las declaraciones sobre Portland, el presidente de Estados Unidos confirmó ayer su visita a Wisconsin, pese a que el gobernador y otras autoridades de ese estado le pidieron que cancelara su viaje para evitar una nueva escalada y no dificultar “la sanación”, a una semana del acribillamiento de un hombre negro por la Policía que desató una ola de protestas y disturbios allí.“Si no hubiera insistido con activar la Guardia Nacional e ir a Kenosha, Wisconsin, no habría ningún Kenosha ahora. Además, habría habido muchas muertes y heridos. Quiero agradecer a las fuerzas de seguridad y la Guardia Nacional. ¡Los veré el martes!”, tuiteó ayer el mandatario.En un acto en la ciudad de Pittsburg, su rival electoral, el demócrata Joe Biden, no sólo acusó de empeorar la delicada situación política, sino que advirtió que la violencia sólo escalará si el presidente es reelecto en noviembre.“¿Alguien cree que Estados Unidos será menos violento si Donald Trump es reelecto? Necesitamos justicia en Estados Unidos. Necesitamos seguridad en Estados Unidos. Estamos enfrentando múltiples crisis, crisis que bajo el gobierno de Donald Trump siguen multiplicándose”, sentenció el candidato opositor en referencia a la crisis sanitaria, la económica y ahora la político-social de las protestas antirracistas y la reacción violenta de las fuerzas de seguridad y grupos de extrema derecha.Hace dos domingos, un policía blanco con siete años de experiencia en la fuerza en Kenosha disparó siete tiros por la espalda a Jacob Blake, un joven negro de 29 años que estaba visiblemente desarmado y con su pareja y sus niños pequeños.