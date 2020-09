Trump admitió que ocultó el peligro del Covid-19 para no generar pánico - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabía ya en febrero que el coronavirus era una enfermedad especialmente “mortal” que podía causar grandes estragos en su país, pero minimizó intencionadamente su gravedad ante los estadounidenses, aseguró el periodista Bob Woodward en su nuevo libro, “Rage” (“Ira”).Woodward, que entrevistó 18 veces a Trump para su libro, afirmó que el presidente le admitió el 19 de marzo que estaba restando importancia deliberadamente al peligro que suponía el nuevo coronavirus, informó el diario The Washington Post, que revisó por adelantado una copia del volumen.“Siempre he querido restarle importancia, todavía me gusta restarle importancia porque no quiero crear pánico”, dijo Trump al prestigioso periodista, que ayudó a destapar el caso Watergate en la década de 1970 y que en 2018 ya publicó un exitoso primer libro sobre el actual mandatario, Fear (Miedo).El Washington Post publicó en su página web grabaciones de las partes más destacadas de las entrevistas que Woodward mantuvo con Trump, que confirman que el mandatario hizo en efecto esas declaraciones.El libro revela que, durante una reunión en la Casa Blanca el 28 de enero, el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, le advirtió de que el nuevo coronavirus iba a ser “la mayor amenaza de seguridad nacional” que iba a enfrentar en toda su Presidencia.Diez días después, Trump habló por teléfono con Woodward y le confesó que creía que la situación era mucho más grave de lo que había admitido en público, según el Post.“Esto se transmite respirando el aire (...). Así que es muy complicado, es muy delicado. También es más mortal que incluso la gripe más ardua (...). Esto es más mortal, esto es una cosa mortal”, repitió el mandatario el 7 de febrero.Woodward alega que el principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, estaba frustrado con la falta de concentración de Trump en las reuniones sobre la pandemia, hasta el punto de declarar en una ocasión: “Su capacidad de atención es menor a cero” y “su único propósito es ser reelegido”.En su última conversación con Woodward, en julio, Trump negó responsabilidad por los cerca de 200.000 muertos que dejó hasta hoy el Covid-19 en Estados Unidos, al asegurar: “El virus no tiene nada que ver conmigo. No es mi culpa”.El libro, que saldrá a la venta el próximo martes 15 en Estados Unidos, también examina la reacción de Trump a la ola de protestas y descontento en el país por el racismo y la violencia policial.