Trucos para ahuyentar a los alacranes del hogar

Viernes 27 de diciembre de 2019 | 10:55hs.

Los episodios de picaduras de alacranes, arañas y serpientes son más comunes de lo que parece y se intensifican con el aumento de las temperaturas. Tal es así que la época del año en la que se registra la mayor cantidad de casos es en el verano. Estos episodios pueden generar desde lesiones leves hasta causar la muerte si no son tratadas debidamente y a tiempo.

El Territorio te cuenta que podés hacer para ahuyentar de tu casa los alacranes y otras alimañas.

1. Limpiar y colocar veneno.



Limpiar la zona donde se haya visto algún alacrán con dedicación, cepillando rincones y retirando la acumulación de objetos. Luego limpiar los rincones perimetrales de la casa, y más tarde repasar todo con veneno contra alacranes y escorpiones.





Eliminar hormigas, cucarachas, grillos y otros pequeños insectos, que son el alimento preferido de los alacranes. Por otro lado, las arañas son sus enemigos naturales: no las elimines (dentro de lo que sea seguro para los habitantes del hogar), para que ayuden a mantenerlos alejados. También las gallinas y otras aves colaborarán en esta lucha por erradicarlos.Colocar plantas de lavanda en macetas o suelo, ya que su aroma repele a los alacranes y a otros insectos indeseados. Se puede complementar utilizando productos de limpieza con aceite esencial de lavanda. No sólo la casa olerá de maravillas, sino que ahuyentará a los alacranes.Las mascotas también ayudan a combatir a este tipo de insectos, especialmente los felinos. Los gatos tienen la capacidad de apresar alacranes y escorpiones, pero también pueden ser víctimas de su veneno. Por lo que es conveniente estar atentos a su comportamiento, ya que pueden señalar en que sectores de la casa hay escorpiones.Para erradicar los alacranes del hogar, es fundamental no dejar restos de comida, ya que atraen a otros insectos que son su alimento. Lavar los platos antes de ir a dormir, y pasar la escoba por el piso para retirar las migas son maneras de prevenir su aparición. Asimismo es recomendable conservar todos los alimentos en contenedores cerrados o dentro de la heladera, para evitar la presencia de insectos que los atraiga.

