Trotta sobre la vuelta a las clases presenciales: “No queremos poner en riesgo a la población” - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020 | 18:20hs.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a contradecir a su par de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, al reafirmar que "todavía no están dadas las condiciones epidemiológicas” para que los alumnos porteños vuelvan a tener clases presenciales como así tampoco en los partidos que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): “Eso sería poner en riesgo a toda la población”.El funcionario nacional aseguró el domingo que su deseo es que los estudiantes de todo el país regresen a las escuelas "antes de fin de año”, pero aclaró que la prioridad del presidente Alberto Fernández es evitar contagios entre maestros y chicos y que por eso condiciona la toma de decisiones a la evolución de las "estadísticas epidemiológicas”, según explicó en Radio Mitre.Trotta además rechazó los dichos de Acuña sobre la posibilidad de dar clases en el verano: “En enero no va a haber clases presenciales. El impacto de la pandemia no lo resolvemos con tres semanas”.El ministro de Educación de la Nación trazó el panorama que se vive a lo largo y ancho del país: solo el 0,2% de los alumnos pudieron volver a las aulas mientras que el 90% pudo sostener la educación a través del sistema virtual. Por eso, el Gobierno busca priorizar los esfuerzos en el 9,8% de los chicos que perdieron todo contacto con sus maestros.La semana pasada, Trotta y Acuña se reunieron para debatir la vuelta a clases en la Ciudad de Buenos Aires de 6500 alumnos que, por no tener acceso a computadoras o Internet en sus hogares, perdieron contacto con los maestros durante al aislamiento social por el coronavirus, pero no llegaron a un acuerdo total.Tras el encuentro, Trotta explicó “No hubo un ‘no’ sino un ‘establezcamos condiciones’ para cuidar a los hijos porque hay un amesetamiento de los casos en un nivel muy alto”.Por su parte, Acuña dio detalles: “Tuvimos tres puntos de entendimiento: queremos volver a los espacios de presencialidad. La prioridad son los chicos que cayeron en el primer semestre del año. Cada día cuenta porque no se puede recuperar. El protocolo que presentamos para hacerlo en los espacios públicos, ellos no lo rechazaron sino que nos hicieron observaciones técnicas, para hacer modificaciones, por ejemplo sugirieron que en vez de ser en las plazas pueden ser los patios de las escuelas, que para nosotros es mejor”.Esta semana, Trotta se reunirá con el Consejo Asesor para definir la situación en el AMBA y elaborar con la Ciudad de Buenos Aires el índice epidemiológico para determinar en qué momento podrá autorizar las clases presenciales.