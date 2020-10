Trotta pide construir consensos para el retorno a las aulas - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró ayer que las autoridades quieren que vuelvan las clases, aunque advirtió que la decisión la tomarán las jurisdicciones en base a un indicador objetivo de riesgo epidemiológico que se consensuó entre los ministros de la cartera educativa provinciales.“Tuvimos (el martes) una reunión con los 24 ministros, donde se presentó un índice de riesgo epidemiológico para proyectar el regreso de las actividades escolares y también algunas propuestas en lo que debe ser la revinculación de los chicos según la realidad de cada jurisdicción”, dijo Trotta a Radio Mitre.En Misiones, ya había adelantado el ministro provincial, Miguel Sedoff, que las condiciones aún no esán dadas para tal fin, considerando el repunte de casos en septiembre y el mes actual.Trotta propuso también “que se pueda votar y construir consensos” en la reunión que mantendrá hoy el Consejo Federal de Educación, que integran los ministros del área de todas las jurisdicciones del país.“Hubo un consenso en establecer un indicador objetivo que marque y permita dar claridad en la toma de decisión, que es parte de la respuesta importante que tiene que dar el sistema educativo”, añadió.Según explicó, se trata de “un indicador que establece poco riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto y tiene distintas variables: una relacionada a los contagios en los últimos catorce días comparados a los catorce días anteriores; qué tipo de circulación hay, si es comunitaria o son casos importados; y el estado de respuesta del sistema sanitario”.“Queremos volver a las clases. Es un proceso complejo donde la decisión final la tiene cada jurisdicción pero que a partir de este índice que estamos construyendo va a permitir facilitar ciertos pasos”, resaltó Trotta.El ministro recordó que “hay seis provincias que volvieron a actividades escolares pero tres de ellas tuvieron que retroceder”.En ese sentido, destacó que “la primera que volvió fue San Juan, en agosto, luego de que en julio aprobamos los protocolos para el regreso a clases en un proceso que iniciamos en mayo”.“El índice va a permitir mayor claridad, que va a estar atada a las condiciones para el regreso, ya que es un proceso que puede también tener idas y venidas”, advirtió.En tanto, Trotta aclaró que “no se está discutiendo la vuelta a clases en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no están dadas las condiciones. Lo que plantea el gobierno porteño son actividades de revinculación socioeducativas. Lo que se está discutiendo es para actividades que se pueden hacer con riesgo medio; si la Ciudad logra cumplir con ese índice se van a poder desplegar para los 6.500 chicos desvinculados y para los que están terminando el primario y secundario”, explicó.Ayer por la mañana, el secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, aseguró que la vuelta a clases presenciales “no es una decisión pedagógica sino sanitaria”.Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, dijo que la vuelta a la presencialidad de las clases se “tiene que discutir responsablemente”, remarcó que no puede responder “a una cuestión sectorial” y aseguró que debería comenzar “priorizando los últimos años de la escuela primaria y secundaria”.Pese a la falta de definiciones a nivel nacional, la Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar con tareas de revinculación con los 6.500 chicos que identificaron como aquellos que perdieron contacto con la escuela. Desde el lunes, en tandas de 100 alumnos, se llevan adelante encuentros presenciales para acompañarlos y que no se caigan del sistema.Es así que comenzaron con lo que llaman “actividades de revinculación”. “Estamos haciendo encuentros de 100 chicos por día, divididos en grupos de diez o quince, en polideportivos. Se les da una charla, se reencuentran con pares. A los que necesitan les damos una computadora, les explicamos cosas básicas del funcionamiento y no mucho más. La idea es generarles de vuelta un entorno acompañado, una rutina diaria que se asemeje a lo que es la educación presencial”, explicaron.La propuesta no incluye docentes. Quienes están al frente son trabajadores del ministerio. Ayer la actividad fue en Parque Patricios, a pocos metros de la sede de gobierno, pero en los próximos días abrirán polideportivos en otros barrios.Ayer por la tarde se reunieron los equipos técnicos de los ministerios de Salud de todo el país. El objetivo fue pulir el semáforo epidemiológico que presentó la semana pasada Trotta. Cada provincia está adaptando de acuerdo a su realidad el indicador del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos).