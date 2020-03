Trotta confirmó que Argentina continuará en las pruebas Pisa

Martes 10 de marzo de 2020 | 11:23hs.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que Argentina continuará con los exámenes internacionales de la OCDE y la Unesco para evaluar el rendimiento escolar de los alumnos pese a las críticas de su vice, Adriana Puiggrós, que calificó a estas pruebas como “instrumentos de control”.







Por los cuestionamientos ante un eventual cambio en las políticas educativas, Trotta indicó que el país “va a seguir participando en las pruebas de la OCDE (PISA) como en las de la Unesco (TERCE y SERCE)”, y agregó: "No hay contradicción entre lo que pienso yo y lo que piensa Adriana. Ella se refirió no a la evaluación en general, sino a cierta evaluación estandarizada porque no necesariamente esas pruebas reflejan la pedagogía argentina. Pero la posición nuestra es clara y consideramos importante evaluar el sistema. Por eso creamos nuestra dirección de Evaluación y estamos terminando de procesar los resultados de Aprender 2019”.





De acuerdo al último reporte PISA, que se realiza cada tres años a estudiantes de 15 años, más de la mitad de los chicos está en los niveles más bajos en las áreas bajo revisión. De un total de 79 sistemas educativos, el país Argentina se ubica en el puesto 63 en lectura, en el 71 en matemática y en el 65 en ciencias.





A través de un comunicado, el Ministro de Educación explicó que se está “trabajando en mejorar los instrumentos de medición, trazando una perspectiva histórica de la educación de 1983 a la fecha". "En las próximas semanas vamos a presentar nuestra estrategia para los próximos cuatro años, que fue fruto del debate en el Consejo Federal, a su vez vamos a presentar la conformación del Consejo de Calidad de la Educación, que nunca ha funcionado como debería”, amplió.





"Nuestro desafío es generar una política pedagógica y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros no readecuamos nuestro modelo educativo para mejorar los resultados. No compartimos la práctica de algunos países que hacen cambios para que les vaya bien en las pruebas. Creemos que una cosa es consecuencia de la otra”, enfatizó Trotta.









Fuente: Infobae