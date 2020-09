Tres nuevos casos de coronavirus y ya son 29 los contagios en septiembre - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

Por último, al cierre de esta edición se informó que la Ciudad de las Cataratas volverá a tener un espacio para aislar a pacientes leves de coronavirus. El espacio destinado para tal fin será la Escuela Sagrada Familia que depende del Obispado de Puerto Iguazú. El lugar contará con catorce camas para las personas aisladas.





Hubo reclamo en Iguazú por la apertura de las fronteras

Ayer desde temprano, trabajadores del volante y relacionados al turismo se manifestaron en la rotonda de acceso a Puerto Iguazú para exigir la reactivación del turismo y la apertura de las fronteras. Este reclamo se desencadena luego de la noticia de la apertura del Puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Los trabajadores del turismo de la vecina ciudad también realizaron una manifestación similar.



Los trabajadores indican que el pedido de activación del turismo es algo a tratar de forma urgente, ya que en Iguazú muchas familias dependen de la actividad. Los trabajadores manifestaron: “Dependemos y trabajamos un 100% en esta actividad muy golpeada por la pandemia, las necesidades están llegando a nuestros hogares. Para que esto no ocurra debemos ir evaluando cómo regresar a trabajar, estamos en emergencia”.



Consejo interministerial

En esa línea, la Nación creó ayer el Consejo Interministerial para la apertura progresiva y responsable del turismo, encabezado por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.



“El Consejo Interministerial constituirá un espacio consultivo y multidisciplinario, cuyo objeto será proponer estrategias, medidas y recomendaciones para la reactivación de la actividad turística en todo el territorio nacional”, destacaron.



Las funciones del Consejo serán convocar a especialistas del sector turístico y recomendar acciones destinadas a la sostenibilidad de la estrategia y consensuar protocolos basados en las recomendaciones sanitarias. También, monitorear la situación epidemiológica nacional y evaluar aperturas para la actividad turística a nivel nacional, así como elaborar anteproyectos de acompañamiento de los destinos en la reapertura de su actividad.



Tres nuevos casos de coronavirus Sars-Cov-2 registró ayer Misiones y el total ascendió a 83. La provincia cumplió así su séptimo día consecutivo con contagios y en lo que va de septiembre se acumulan 29 pacientes que dieron positivo al examen de PCR.Uno de los positivos es un hombre de 52 años de Puerto Iguazú que tiene “nexo epidemiológico establecido con contacto estrecho con caso confirmado” y se encuentra en aislamiento domiciliario.Según explicaron, tuvo contacto con el policía federal que fue detectado el martes último.El otro caso es una camionera de 24 años, oriunda de Almafuerte pero que reside en Posadas, que tiene nexo epidemiológico con el joven de 17 años confirmado el miércoles. Ambos trabajan en una empresa de transporte de la capital provincial. También se encuentra haciendo aislamiento en su domicilio.El tercer paciente es de Aristóbulo del Valle y es un albañil de 60 años que padece diabetes y arritmia. Según consta en el parte de Salud Pública, tiene nexo epidemiológico establecido con personal esencial y se encuentra transitando el aislamiento domiciliario. También se realizó el examen a su esposa de 49 años ya que ambos presentaron varios de los síntomas días atrás; de todos modos para la mujer el resultado fue “no concluyente”.Y se confirmó que continuaba el rastrillaje epidemiológico en Aristóbulo por casos sospechosos en una empresa privada.Salud Pública de la provincia también informó sobre un nuevo recuperado: la paciente 68, una posadeña de 20 años. De esa manera, los que se recuperaron del virus son 65 personas.La camionera, de 24 años, es contacto estrecho del joven de 17 años que dio positivo el miércoles y trabaja en una empresa de camiones. El Territorio se comunicó con Rafael Honecker, dueño de la empresa de transporte y padre del muchacho.“Ella ya estaba aislada con nosotros acá en Posadas, está bien, sin síntomas, trabaja con nosotros y había tenido contacto estrecho con mi hijo que había recibido la confirmación ayer (por el miércoles); él trabaja con nosotros en la empresa, que es familiar, y como había tenido contacto con ella se la aisló preventivamente a la espera del resultado que llegó de parte del Cebac”, explicó Honecker.Sobre su hijo comentó que tuvo un solo síntoma que fue la falta de olfato y por eso se resolvió hacerle el hisopado y aislarlo preventivamente. “Yo me entero que dio positivo viajando a Buenos Aires y resolví pegar la vuelta por prevención y para estar con él. Llegué y me aislé con mi familia”, agregó.Por otro lado, lamentó que algunos de sus vecinos hayan hecho circular audios con información falsa acerca de que el joven había estado en una fiesta clandestina. “Somos una empresa de transporte y estamos expuestos. Cuando vamos a buscar alimentos o insumos somos héroes porque nos exponemos y cuando una persona de la familia camionera se contagia es lo peor del mundo, eso duele mucho, pero por suerte la solidaridad de todos es mucho mayor para pasar esto lo más rápido posible”, reflexionó.Por otro lado, agradeció a los colegas de otras empresas de transporte que se comunicaron con él para brindarles una mano y al personal de Salud Pública de la provincia que les explicó todos los pasos a seguir. “Nosotros estamos aislados en mi casa, monitoreados por la doctora Ledesma. También está aislada la secretaria de la empresa, que pese a dar negativo va a seguir aislada por prevención durante catorce días”, resaltó Honecker.Varias comunas procedieron a la restricción de actividades tras la fiesta de cumpleaños que se realizó en la localidad de 9 de Julio con la presencia del joven de 24 años de Aristóbulo del Valle que dio positivo para Covid-19 el lunes. Ellas son la propia 9 de Julio, Colonia Delicia y Santiago de LiniersA pesar de no estar relacionados a este caso, también dieron marcha atrás Aristóbulo del Valle, Colonia Victoria y ayer se sumó Salto Encantado. La comuna comunicó que hasta el 4 de octubre quedarán suspendidas las actividades deportivas y recreativas en lugares públicos y privados, abiertos o cerrados, la permanencia en bares y pubs, la realización de reuniones familiares y sociales, cultos y misas.Además todos los locales comerciales cerrarán sus puertas a las 20 con excepción de las farmacias de turno, mientras que los restaurantes podrán trabajar a puertas cerradas con servicio de delivery hasta las 24.Asimismo, también permanecerá cerrado el Parque Provincial Salto Encantado hasta nuevo aviso. Así lo decidieron en conjunto el Ministerio de Turismo de Misiones, el Ministerio de Ecología y los Ejecutivos de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado.“Focalizar medidas en función de la epidemiología no significa avanzar en sentido único, habilitando actividades; significa también volver a avanzar en la prevención y restricción cuando hay que hacerlo”, expresó el ministro de Turismo, José María Arrúa.De su lado, el titular del Ministerio de Ecología y de Recursos Naturales de la provincia, Mario Vialey, sostuvo: “Estas acciones son pura y exclusivamente de protección sanitaria. Queremos con esta medida colaborar en la tarea de cuidado y protección de todos los misioneros”.