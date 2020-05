Trató de volver a Misiones solo con un permiso de circulación y lo rebotaron en el ingreso

Martes 19 de mayo de 2020 | 10:24hs.







Pasados ya 50 días del aislamiento solicitó a la Justicia Federal un permiso de circulación para volver para ver a su familia, el cual fue otorgado pero al llegar a los límites de la provincia no se le permitió el ingreso. Entre otras cosas, el hombre no podía certificar, con su DNI, el domicilio en Misiones, y llegó hasta allí con un auto alquilado en Entre Ríos, el cual tampoco fue autorizado a trasponer los límites provinciales. Además, no se había inscripto en el registro de personas que quieren regresar a la provincia.





“El día 14 me hicieron un permiso único por el Juzgado Federal, pasé todos los controles menos el puesto Centinela ubicado sobre ruta nacional N° 14 y no me explicaron porqué no me permitían ingresar siendo que presenté toda la documentación donde detallaba que viajaba en remis hasta mi casa”, dijo a el hombre a El Territorio.





Cabe recordar que las diposiciones impuestas para los que quieren retonar a Misiones, desde otras latitudes, indican que se debe contar con domicilio legal en la provincia, y solo se puede ingresar con vehículo propio, o con alguno registrado en la tierra colorada. Además, antes de iniciar el viaje se debe obtener el permiso que se otorga a través de una página web especialmente confeccionada para esto. El hombre, al parecer, no cumplió con estos pasos.







El hombre contó que arribó al control Centinela cerca de las 15 del sábado y los efectivos de la Policía de Misiones lo mantuvieron en espera hasta cerca de las 22, horario en que le negaron el ingreso al territorio provincial. “El remis lo pagó mi madre porque no tenemos transporte de larga distancia y ante la negativa me tuve que volver a la casa de mis padres”, reclamó.





Según el relato de Rodríguez, efectivos policiales se acercaron a su domicilio en Iguazú, dialogaron con su esposa y confirmaron que vivía y residía en Iguazú, no obstante el hombre no puso ingresar pese a la Orden Judicial que le permitía el ingreso. Rodriguez ahora busca ayuda para volver a su casa ya que no dispone del dinero necesario para regresar ya que debió abonar el transporte pese a no poder ingresar a la provincia.











Los requisitos





Protocolo de reingreso a Misiones fue fijado a mediados de abril, a través de un decreto publicado en el Boletín Ofiical de la provincia. Está destinando a aquellas personas que tengan domicilio de algún lugar de la provincia en su DNI y que efectivamente vivan allí.





Entre las pautas que fija la norma, se indica que las autoridades de aplicación son las que deberán establecer las modalidades y condiciones "en que las personas que hayan regresado a la provincia, deberán afrontar todos los costos en que se hayan incurrido tanto el proceso de regreso y como el de aislamiento obligatorio".

El regreso de las personas será autorizado por las autoridades de aplicación, en base a las disponibilidades sanitarias y de seguridad existentes en cada momento. En ese sentido, las autoridades de aplicación son el Ministerio de Gobierno y el de Salud Pública de Misiones.





Tendran prioridad para el regreso personas bajo tratamiento médico, en situación de emergencia o necesidad, y a quienes carezcan de residencia transitoria en el lugar que se encuentran. Quienes regresen a la Provincia, deberán dar noticia inmediata de su regreso y efectuar el correspondiente aislamiento obligatorio, por el término, en los lugares y condiciones que establezcan las autoridades de aplicación.







Además de esto deben completar un formulario online, que tiene un cupo de casos diarios. Este se tramite en el siguiente sitio web, donde además se dan las indicaciones de a quienes está dirigido: https://www.policiamisiones.gob.ar/solicitud-permisos/





A continuación las preguntas más frecuentes del caso:





¿Quiénes deben completar el formulario?

Las personas que se encuentran varadas en otras provincias por la cuarentena, para que puedan regresar a sus hogares para poder cumplir allí el período de aislamiento obligatorio y preventivo.





¿Quién debe gestionar el permiso?

Un responsable del grupo que se traslada.





¿Qué datos necesitan?

El número de documento de todas las personas que viajan, una imagen que acredite el domicilio en la Provincia de Misiones y un correo electrónico.





¿Con una factura de servicio puede acreditar el domicilio?

Si, también la imagen del dorso del documento donde se encuentra el domicilio, un contrato de locación, un certificado de domicilio.







¿Tienen que tener un vehículo?

Es obligatorio que cuenten con un vehículo propio o de tercero. Si el vehículo se traslada desde Misiones para buscar a la/s persona/s deben tener los datos del vehículo y del conductor. En el vehículo pueden viajar 4 personas.







¿Existe un cupo por día?

Hay 50 formularios habilitados a partir de las 00,00 hs. de cada día.









José María Misael Rodríguez reside en Iguazú hace ya varios años, vive en barrio Villa Alta con su esposa y su hijo. Pero nunca concretó el trámite de cambio de domicilio, por lo que en su DNI figura el antiguo domicilio de su familia en Concepción, Entre Ríos. Allí se encontraba por cuestiones laborales y familiares cuando se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y no puedo volver a su hogar. El fin de semana se aventuro, contando con solamente un permiso de circulación y en un auto de alquiler, a volver a la provincia. En los límites entre Misiones y Corrientes su acceso fue denegado, por no cumplir con los requisitos impuestos por el gobierno provincial para quienes quieren retornar a la tierra colorada, según contó en diálogo con Radioactiva.