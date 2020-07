Tratan con plasma a paciente de Andresito internada en el Samic

Volvió Elisa y dio negativo al test de coronavirus

Regresó ayer la provincia Elisa Maidana, la obereña que se trasladó en febrero a Buenos Aires por un tratamiento médico y no podía retornar a su hogar por no tener el dinero para costear el viaje en auto y el test de coronavirus. Sin embargo, su situación fue atendida y ayer finalmente volvió a su hogar. El Territorio dialogó con la mujer, quien expresó su alegría y agradecimiento por estar de regreso. En tanto, su hija, Isabel Zabala,comentó: “Estamos muy felices. El doctor González (director del Samic de Oberá) me avisó que el test de Covid dio negativo, que la pasáramos a buscar”. Ahora deberá completar su quimioterapia por seis meses.