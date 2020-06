Traspié que cotiza

Domingo 28 de junio de 2020

Barcelona no la pasó bien en Vigo, empató 2-2 ante Celta y el escenario de cara a la lucha por la Liga de España se le complicó y mucho. A pesar de haber quedado solo en lo más alto con 69 puntos, si Real Madrid (68) vence a Espanyol (juega hoy a las 17, por Espn) será único líder a falta de seis fechas para el final.Una maravillosa asistencia de tiro libre de Lionel Messi, que no pudo hacer el gol 700 de su carrera pero logró romper una disposición especial de barrera, le dejó servido el 1-0 al uruguayo Luis Suárez de cabeza, a los 20 minutos del primer tiempo. Sin embargo, ya en el complemento, el local reaccionó y lo empató el ruso Fedor Smolov (ST 5’).Después de la polémica y la revisión del VAR por un supuesto penal sobre Messi, no cobrado finalmente, el goleador charrúa volvió a aparecer, de nuevo asistido por la Pulga a los 22’: aguantó en el área, le metió el puntazo de zurda y gritó el 2-1. Pero sobre el final Iago Aspas tuvo una pelota parada inmejorable y no perdonó. A los 43’, el español le pegó por afuera de la barrera y metió el 2-2 final.En el descuento, incluso pudo ser victoria para el dueño de casa de no ser por Marc André Ter Stegen, que desvió un mano a mano a quemarropa de Nolito, aunque la igualdad dejó sabor a mucho en Celta, que pelea por evitar el descenso (está 16º, ocho puntos arriba de la zona roja), y a muy poco en Barcelona, que puede pagar muy caro el tropiezo.