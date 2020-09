Traspié favorable - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

“Hasta luego”, el comunicado de Estudiantes “Es un hasta luego, conscientes de los complejos momentos que atraviesa el país como de que, en el ciclo de la vida deportiva, siempre hay un mañana. Es verdad, en este 2020 nos es imposible afrontar el desafío económico que se avecina. También es verdad que se está inmensamente agradecido de las innumerables muestras de apoyo, colaboración y sostenimiento recibidos. No dudamos de que ahí están para seguir apoyando al Verde. Estamos orgullos de haber representado, con valores que nos hacen grandes como los 76 años de historia, a toda la actividad deportiva de nuestra querida Concordia, en particular; y de toda la rica tradición basquetbolística de Entre Ríos.



Año tras año, por siete temporadas consecutivas, revalidamos aquella gesta del ascenso conseguido en 2013. No es un simple adiós, es un hasta luego hecho con responsabilidad, coherencia entre el querer y poder como demostramos hasta el último partido de la temporada pasada”.



Con esas palabras, Estudiantes de Concordia hizo oficial su baja de la Liga Nacional.

En miles de dólares 750 En la temporada 1996/97, Estudiantes de Olavaría ofreció esa suma por la plaza de Luz y Fuerza. La notificación no se hizo en tiempo y forma y los misioneros se perdieron el negocio con los del sur.

Los coletazos de la pandemia ya se empiezan a ver en el deporte. Lo que a principios de abril se pronosticaba empezó a suceder. Que muchos clubes e instituciones iban a estar complicadas económicamente era un escenario no tan lejano y llegó.Eso le sucedió a Estudiantes de Concordia, un club que participó, de manera ininterrumpida, los últimos siete años en la Liga Nacional de Básquet. De hecho, sus buenas actuaciones lo clasificaron a la Liga Sudamericana y hasta la Liga de las Américas, un gran logro para el conjunto entrerriano, que está lejos de ser un gigante económico en la máxima categoría.El viernes, el Verde de Concordia anunció formalmente su baja de la Liga Nacional, a través de un comunicado dirigido a la Asociación de Clubes de básquet y todas las miradas se posaron en Oberá. Es que desde hace un tiempo OTC busca llegar a la elite y se presentó la oportunidad en un buen momento, justo después de que se confirmara que el Celeste será parte de la Liga Sudamericana del año que viene.Las negociaciones se mantienen y hoy, desde las 19, habrá una conferencia de prensa por parte de las autoridades de Estudiantes, para explicar el por qué de la decisión de ceder la plaza para la temporada 2020/21, aunque los motivos ya son conocidos.Desde el campeonato logrado en la temporada 2012/13, Estudiantes de Concordia pasó buenos y no tan buenos momentos en la Liga Nacional de Básquet. Fue, en 2017, subcampeón de la Liga Sudamericana y eso le dio el boleto a la Liga de las Américas, el torneo de clubes más importante del continente.Lejos de ser un equipo de relleno, los entrerrianos se metieron entre los cuatro mejores y, aunque no pudieron subir al podio, cerraron una gran campaña a nivel internacional.Pero la falta de apoyo privado fue siempre el gran problema. Para la pasada temporada, el Verde armó un plantel de menor jerarquía y eso lo dejó claro su posición en la tabla. Cuando se suspendió la Liga Nacional, Estudiantes estaba solamente por encima de Libertad de Sunchales, con apenas 7 triunfos en 27 encuentros.La pandemia de coronavirus puso en veremos la continuidad de Estudiantes en la elite del básquet nacional y quienes manejan los hilos del club esperaban que el regreso del certamen se diera recién en 2021. Ese margen de tiempo les permitiría buscar dinero en los sponsors privados y mantenerse en la A.Si bien el club recibe apoyo del gobierno de Entre Ríos, la cantidad no le alcanza, ya que el estado provincial reparte dinero entre varios clubes de diferentes deportes y, por ende, el porcentaje que reciben las instituciones por parte del gobierno no es muy grande.A eso se sumó un problema más. El mayor aportante privado de Estudiantes era una cadena de hoteles que, por obvias razones, en este tiempo sufrió por la pandemia. Todas esas cosas se conjugaron para que, finalmente, la dirigencia decidiera dar de baja la plaza en la Liga Nacional.Allí apareció OTC como el equipo con más chances de arreglar la compra. Tanto de un lado como del otro son muy cautos y esperan confirmaciones oficiales (la Asociación de Clubes debe dar el visto bueno), pero ambas partes reconocieron que está todo hablado para hacer negocios.Estudiantes hizo su parte. Informó de sus intenciones en los tiempos correspondientes y ahora tendrá que esperar a que la Asociación de Clubes acepte la transacción que podría devolver a Misiones a la Liga Nacional luego de 25 años.Lo paradójico es que en 1996, Luz y Fuerza no vendió su plaza cuando se bajó de la Liga Nacional. Había ofertas de Estudiantes de Olavarría, pero no se presentó la baja en tiempo y forma y por ende la plaza volvió a la Asociación de Clubes, que finalmente se la vendió al club de Olavarría por un montó cercano a los 750.000 dólares (épocas de 1 peso=1 dólar).La vuelta de un equipo misionero a la elite podría darse en los próximos días de la misma manera en la que se dio la baja, en ese entonces, del Eléctrico.