Tras un incendio hallaron restos óseos que serían del cuidador de una chacra

Martes 28 de julio de 2020 | 06:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

Una humilde vivienda de madera en donde pernoctaba el cuidador de una chacra del paraje Sierra Morena, en una zona más que alejada del casco urbano de la localidad de Wanda, fue destruida por completo a causa de un incendio. Pero más allá del siniestro, quienes acudieron al lugar se llevaron una gran sorpresa en medio de las labores periciales al encontrar, entre lo poco que quedó de la edificación, restos óseos que podrían pertenecer al morador de dicha propiedad.Según informaron fuentes vinculadas a la pesquisa consultadas por este matutino, los restos serían de Silvano Cardozo, un hombre de 56 años que desde hacía un tiempo cuidaba la chacra de Romeo R., un agricultor de la localidad y que hace una semana fue visto por última vez por vecinos de la zona.En medio de las averiguaciones por el macabro hallazgo, los investigadores obtuvieron el dato de que otro hombre que reside en la misma zona rural habría comentado durante una reunión de tragos con vecinos que había sido él quién asesinó al cuidador, razón por la cual es intensamente buscado por la Policía de Misiones.Si bien lo ocurrido tomó estado público durante la jornada de ayer, efectivos policiales de la comisaría de Wanda se enteraron de lo sucedido el viernes a la tarde-noche, cuando el propietario de la chacra arribó al lugar para visitar a Cardozo.Grande fue la sorpresa del empresario al encontrarse con la humilde casa de madera en donde dormía su trabajador totalmente devastada por el accionar de las llamas.Tampoco encontró un lechón que Cardozo criaba en la chacraInmediatamente una comisión policial se trasladó hasta la chacra del agricultor para iniciar las primeras tareas investigativas, aunque con el arribo de la noche los pesquisas no tuvieron más opción que esperar hasta la mañana siguiente para poder trabajar en mejores condiciones.Ya con presencia del magistrado Martín Brítes, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, el fiscal Horacio Paniagua y otras autoridades judiciales, peritos de Criminalística de la Unidad Regional V iniciaron un exhaustivo trabajo pericial entre lo poco que quedó del inmueble.Según confiaron voceros que intervienen en el caso, más allá de que el fuego arrasó con todo lo que había en la casa, entre medio de las cenizas se hallaron algunos restos óseos que pertenecerían al cuidador.A partir de ello se dispuso que se tomen muestras de ADN con la intención de realizar una autopsia médica/antropológica para determinar el sexo y otros detalles que permitan identificación al occiso.Más allá de esto último, de acuerdo a las primeros avances en la pesquisa, se sospecha que el incendio pudo haberse provocado entre el miércoles y jueves pasado.No obstante, en el lugar no se encontraron indicios o rastros de elementos que hayan podido desencadenar las primeras llamas.En paralelo, los investigadores policiales realizaron una ronda de testimoniales con vecinos y algunos allegados al cuidador, de quien se sabe que era una persona de muy escasos recursos y aparentemente indocumentada.En medio de estas averiguaciones, un vecino de la zona, identificado como Juan K. (61), quien vive en paraje Sarandí, relató a la policía que un conocido suyo, de nombre Marciano H., había dicho en pleno estado de ebriedad durante una reunión que mantuvo con éste que había sido él quién asesinó a Cardozo. Y que además de incendiar la casa que la víctima cuidaba, también se había llevado un animal y un rifle.De cualquier modo, según el testigo, el supuesto homicida comentó que no recordaba bien el lugar exacto en donde había escondido todo lo robado.Sobre este supuesto homicida se pudo saber que no tenía domicilio fijo y hasta ayer por la noche seguía siendo buscado por distintas zonas rurales de la localidad por efectivos de la Unidad Regional V.Sobre las circunstancias del hecho, los pesquisas no descartan que Cardozo haya sido asesinado en medio de un robo y que su atacante luego prendió fuego la morada con su víctima dentro.