Tras siete meses, abrieron Machu Picchu para un turista japonés - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 14:00hs.

Son conocidas las historias a través del mundo de las personas que han quedaron varadas lejos de sus hogares. Algunos más afortunados y otros no tanto, pero hace pocos días un turista japonés tuvo la oportunidad de cumplir sus sueños y de manera completamente exclusiva, ya que abrieron la ciudad de Machu Picchu únicamente para él, luego de siete meses de estar varado.El protagonista de esta historia es Jesse Takayama, de 26 años, y que había llegado a mediados de marzo para quedarse únicamente tres días y conocer la majestuosa ciudadela inca. No obstante, un día antes de la excursión programada se dispuso de la cuarentena más toque de queda en Perú por la pandemia del coronavirus, lo que suspendió sus planes por más de 200 días.Con mucha perseverancia y ánimo, se determinó a sí mismo que no se iría sin conocer una de las Siete Maravillas del Mundo. “Yo quería conocer Machu Picchu, pero un día antes de que lo hiciera, el santuario cerró por la pandemia. Me quedé con el único fin de conocer esta maravilla y no quería irme sin hacerlo antes”, remarcó al diario peruano La República.Finalmente, Takayama se convirtió en el primer extranjero en ingresar a la obra maestra arquitectónica este sábado, gracias a una serie de trámites y papeles que presentó a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco (Directur Cusco), el Ministerio de Cultura y la municipalidad de Machu Picchu.“¡Sueño Cumplido!”, publicó el organismo estatal en Facebook. “El joven viajero no pudo acceder anteriormente a nuestra Llaqta debido a las restricciones por la pandemia, el hermano japonés quedó varado en Machu Picchu Pueblo y luego de una prolongada espera por fin pudo concretar su anhelado sueño”, escribieron.Y agregaron: “Esta es una muestra de la manera como se debe coordinar entre instituciones para lograr un objetivo común y Dircetur Cusco va en ese camino de lograr la reactivación turística del Cusco”.El turista japonés, vestido con una camiseta de los Chicago Bulls, estuvo acompañado ni más ni menos que por el director del organismo turístico, Fredy Deza y el jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, José Bastante, para que el turista puede ingresar al complejo arqueológico “cumpliendo con todos los protocolos” de seguridad sanitaria.Pese a que en un primer momento se había señalado el 1 de julio como la fecha para que los turistas volviesen a Machu Picchu, la reapertura se aplazó sin fecha definida luego de que la situación de la pandemia empeorase en Cusco, que tuvo que permanecer más tiempo confinado que el resto del país.El ministerio de Cultura confirmó que, una vez que se permita el ingreso de visitantes, solo entrarán 675 turistas por día a Machu Picchu, el 30 % de la capacidad en temporada normal, y en grupos de ocho personas como máximo, acompañados de un guía, entre los que deberán guardar una distancia mínima de un metro y medio.