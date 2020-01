Tras postergaciones, se formó el Consejo Alimentario

Jueves 2 de enero de 2020

En cifras $400.000 Es el dinero que se enviará a Eldorado para reforzar el envío de alimentos a los comedores y merenderos que funcionan en todo el municipio.

Luego de diversas postergaciones, quedó constituido el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria en Eldorado, según lo previsto en el marco de la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria en la provincia.La creación de la entidad era un reclamo de las distintas organizaciones sociales de Eldorado ya que se esperaba que dicha conformación fue efectiva en la segunda quincena de noviembre, lo que finalmente no ocurrió.El malestar por parte de las organizaciones aumentó luego del cambio de gestión al frente del municipio, con la asunción de Fabio Martínez.El atraso en la constitución trajo problemas en los comedores y merenderos en los barrios del municipio, ya que, con el fin del ciclo lectivo, el número de niños que asiste a los mismos aumentó considerablemente.Miriam Grondona, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, explicó a El Territorio, en la antesala: “La evaluación que tenemos de las reuniones anteriores no es muy buena, ya que los representantes del municipio no sabían muy bien cómo constituir el consejo”.“Nosotros ya habíamos tenido reuniones con Norberto Aguirre -que culminó su mandato el pasado 10 de diciembre tras 20 años en el poder- y él nos dijo que la constitución sería mejor que la hicieran cuando asumiera Fabio Martínez, ya que iban a cambiar los funcionarios y nosotros veníamos insistiendo desde hace mucho con que se concretara la constitución”, manifestóPara Eldorado está previsto un monto de 400.000 pesos mensuales, que serán destinados a reforzar los comedores existentes que hayan sido declarados y comprobados su existencia.“En el caso nuestro tenemos ocho comedores que asisten a unas 600 personas por día. Con el fin de las clases, las necesidades aumentaron ya que muchos chicos se quedaron sin la ayuda que se les daba en las escuelas”, comentó Grondona.Al mismo tiempo, agregó: “Todavía no hay mayor información sobre cuándo llegarán los fondos, porque primero tiene que ser debatido en Posadas. En este lapso, solicitamos al intendente Martínez que el municipio ayude en este lapso. Dijo que lo va a estudiar y que para la próxima reunión tendrá una respuesta”.Por su parte, Luis Bogado, que asistió en representación del Polo Obrero, explicó: “Nosotros les pedimos que afinen bien el lápiz cuando entrecrucen los datos porque le van a aparecer chicos que por ahí van a varios comedores. Y entonces, habrá que cuidar eso porque la necesidad es mucha. También les planteamos que, hasta que la Provincia desembolse el dinero, el municipio ayude y recupere después”.En la reunión donde se firmó el acta constitutiva del Consejo, participaron el intendente Martínez, la viceintendenta Olinda Tucholke, el secretario de Acción Social, Mariano José Núñez; el director de Acción Social, Nicolás Romero Benítez; el secretario de la Producción, Daniel Dos Santos; el director de la Producción, Jorge Pio Doldán; el presidente del Concejo Deliberante, Jorge López, y ediles.También estuvieron presentes el presidente de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel), Alberto Romero, y representantes de diferentes organizaciones sociales con representación provincial y nacional.El consejo se encargará de relevar el estado nutricional de la población, complementar y fortalecer los programas alimentarios preexistentes, además de la formación y capacitación en alimentación y nutrición de la población beneficiaria.La próxima reunión se llevará a cabo el lunes 13, a las 19.