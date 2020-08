Tras más de un mes, confirmaron dos nuevos casos de Covid-19 en Posadas

Sábado 15 de agosto de 2020

En Itapúa sólo hay tres camas de terapia libres Actualmente solo están disponibles tres de las 16 camas de terapia intensiva con que cuenta Itapúa, Paraguay.



Esta situación genera una gran preocupación en todos los ámbitos de la sociedad itapuense, que si bien no está en el foco de la pandemia como los departamentos Alto Paraná y Central, prácticamente se quedó sin unidades de cuidados intensivos.



El desalentador panorama fue puntualizado por directora de la Séptima Región Sanitaria, Romina Sanabria, quien explicó que ningún caso de coronavirus actualmente requiere terapia intensiva pero si se desata un brote la situación puede volverse crítica. Itapúa tiene actualmente presenta 44 casos activos de Covid, de los que 19 son de Encarnación.

Aislaron a embarazada y a su hija en Garupá

Después de más de un mes sin casos en Posadas, el Ministerio de Salud Pública confirmó ayer dos positivos de coronavirus en Misiones y la cifra total desde que se detectó el primer cuadro el pasado 27 de marzo llega a 53. El último positivo en Posadas fue el 6 de julio en un paciente de 25 años que había retornado desde Buenos Aires.Los casos informados ayer son dos pacientes femeninos que están en aislamiento domiciliario. El parte sanitario explica que una de las pacientes tiene 26 años con nexo epidemiológico establecido, aunque no detalla dónde se contagió o si tuvo contacto estrecho con otro positivo. Agrega que la mujer está “estable y bajo medidas de bioseguridad en aislamiento domiciliario”.El otro caso detectado ayer es el de una mujer de 45 años que también se encuentra estable y en aislamiento domiciliario en Posadas.De esta forma, Misiones mantiene tres casos activos de Covid-19, el otro es el de una mujer de 60 años oriunda de Comandante Andresito y que se encuentra internada en el Samic de Eldorado. Sobre este caso se explicó que ayer la paciente transcurría su sexto día de internación tratada con antibióticos. Agrega que tiene antecedentes de obesidad e hipertensión arterial y está sin fiebre y sin dificultad para respirar.Por otra parte, ayer por la mañana se supo que la joven de 16 años que recibe diálisis regularmente y cuyo resultado del hisopado al que se sometió el pasado martes arrojó ‘no concluyente’ volvió a ser sometida a un segundo test, que resultó negativo para Covid-19.“En la jornada del jueves el sistema de salud se ocupó de trasladar a la paciente con la Red de Traslados para que reciba el tratamiento en el Hospital de Fátima y se realizó el segundo hisopado que resultó negativo”, detalló el ministro de Salud, Oscar Alarcón“Lo importante es que la joven recibió el tratamiento porque no podemos permitir su suspensión y ahora llevamos tranquilidad a la familia”, resaltó.Pero de igual forma recalcó que cada resultado no concluyente es tratado como positivo ya que con el pasar de los días puede positivizarse, es por ellos que los pacientes son aislados y se repite el análisis en 72 horas.El parte epidemiológico emitido por Salud Pública ayer explica también que desde el primer caso registrado en marzo ya lograron recuperarse de la enfermedad un total de 47 personas y tres fallecieron. En aislamiento domiciliario hay 1.326 personas bajo seguimiento por catorce días continuos por haber regresado desde zonas de riesgo y un total de 11.095 personas ya culminaron ese periodo de aislamiento.Por otra parte, la paciente de 85 años oriunda de Comandante Andresito cumplía su cuarto día de internación en el Hospital Samic de Eldorado tras sufrir una recaída en su estado de salud. Si bien la mujer ya está curada de Covid-19, tuvo complicaciones cardíacas que requirieron que esta semana sea internada una vez más para estabilizarla.El parte emitido ayer desde el hospital para explicar sobre el estado de salud del primer caso de Andresito sostiene que está internada con insuficiencia cardíaca. Además agrega que está sin fiebre, sin taquicardia y con la presión arterial controlada.La paciente tiene otras enfermedades previas que son hipertensión e hipotiroidismo, además de su avanzada edad, lo que la convirtieron en una paciente de alto riesgo.Cuando se detectó este caso, el pasado 26 de julio, se puso en alerta a todo el sistema sanitario. Se barajaron diferentes hipótesis, pero nunca se estableció a ciencia cierta dónde se contagió la mujer y sus nietos que también contrajeron la enfermedad.Además, teniendo en cuenta que Andresito limita con el municipio brasileño de Capanema, donde hay 441 casos positivos, la alarma estuvo puesta en la porosa frontera del lugar y en posibles cruces ilegales.Si bien la anciana logró recuperarse de coronavirus, ahora evalúan si tuvo o tendrá alguna secuela, como las que ya se están detectando a nivel mundial, que serían principalmente cardiovasculares y respiratorias.Hasta el momento Andresito registró cuatro casos de Covid-19 y en esa línea el Comité de Crisis municipal continúa con medidas restrictivas.Resolvieron dar marcha atrás con la flexibilización y se suspendieron las actividades en canchas de fútbol (polideportivo, canchas privadas, canchas de barrios), plazas y los bares, en principio hasta la semana próxima.El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 165 muertes y 6.365 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 282.437 y las víctimas fatales suman 5.527.Del total de esos casos, 1.148 (0,4%) son importados, 72.902 (25,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 168.252 (59,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Un total de 1.682 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 80,4% de ellos lo hacen en establecimientos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 58,3%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 68,4%.Ayer la cartera sanitaria realizó el traslado de una joven de 17 años junto a su pequeña de 2 años a las instalaciones de un club de fútbol de Garupá, ya que los resultados del hisopado nasofaríngeo practicado el jueves en el puesto Centinela resultaron con carga viral positiva para Covid-19. Pero el fin de semana podrían volver a testearla para confirmar o descartar el caso. Allí recién el caso aparecerá en el parte sanitario. La joven venía con su madre y el taxista desde Liniers, Buenos Aires, y se trasladaba en un remís que las dejaría en Eldorado y el conductor seguiría hasta Puerto Iguazú, de donde es oriundo.“Llegamos el jueves a las 5 de la mañana a Centinela y nos hicieron el hisopado cerca de las 9 de la mañana, todos abonamos 5.500 pesos. Ese mismo día cerca de las 19.30 recibimos el mensaje que nos indicaba que tres resultamos negativo, menos la chica que está embarazada de 7 meses”, indicó Alberto Dornelles, conductor del remís.“Cuando recibimos el resultado los encargados del puesto nos dijeron que no podíamos entrar, que teníamos que volver a Buenos Aires. Yo les expliqué que no teníamos dinero para volver, pero nos trataron muy mal”, agregó.Detalló que ni siquiera les dieron agua caliente para la leche de la pequeña de 2 años: “Hicieron sufrir a la chica embarazada y a la nena”.Luego que trascendiera la situación, el Ministerio de Salud tomó cartas en el asunto. Al respecto el ministro de Salud, Oscar Alarcón, explicó: “Trasladamos a la joven al Club Crucero del Norte con todas las medidas de bioseguridad que indica el protocolo, fue alimentada y se le realizó el control del bebé. Tiene salud fetal conservada y permanecerá aislada en el lugar bajo control médico”.Y añadió: “Se trata de una excepción por una cuestión humanitaria. Alojamos a la embarazada y a su hija de 2 años en el club. Los demás, tanto el conductor como la madre de la joven, continuaron viaje hacia su destino final bajo todas las medidas de bioseguridad. Allí deberán cumplir el aislamiento de 14 días como corresponde”.