Tras más de cinco meses detenido, Ronaldinho fue liberado en Paraguay - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

El astro brasileño del fútbol Ronaldinho Gaúcho fue finalmente liberado, luego de haberse presentado ante Gustavo Amarilla, juez de la causa que lo investigaba por haber ingresado a Paraguay con documentación falsa. El ex futbolista había sido detenido en marzo de este año y desde entonces había estado en apresado, primero en un centro de detención y luego en un hotel de Asunción. El magistrado decidió darle el derecho de la libertad a él y a su hermano, Roberto de Assis Moreira, quienes ahora viajarán a Río de Janeiro. La Fiscalía había destacado en su escrito que Ronaldinho no participó del plan de fabricación de los pasaportes y cédula de identidad paraguayos de contenido falso que les fueron incautados. De su hermano, dijeron que “no surgen indicadores de que tenga rasgos personales o de conducta criminales que en un ámbito de libertad reglada ponga en peligro a la sociedad”.De esta manera, Dinho, campeón del Mundial 2002 con la selección de Brasil, fue beneficiado con la “suspensión condicional del procedimiento” ya que la expectativa de pena no excedía de los dos años. Además, acordó el pago de 90.000 dólares en efectivo como una reparación del daño social ocasionado por su conducta.