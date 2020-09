Tras los anuncios de mejora salarial, los policías levantaron las protestas - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

Kicillof aseguró que todo el paquete hubiese sido imposible de implementar sin la asistencia anunciada por el presidente Alberto Fernández, que creó un Fondo de Fortalecimiento Financiero a través del cual la provincia de Buenos Aires recuperará un punto de coparticipación, que representa más de 30.000 millones.





Rodríguez Larreta acudirá a la Corte El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó ayer que para “unir a los argentinos no se pueden sacar fondos en el medio de la pandemia” y aseguró que su administración concurrirá a la Corte Suprema de Justicia para impedir la quita de un punto en la coparticipación federal que recibe el distrito y que fue anunciado por el gobierno nacional el pasado miércoles.



“La decisión que tomó el gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte”, afirmó el mandatario comunal en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la gobernación con motivo de la determinación de Fernández. ”Nos sacan fondos de un día para el otro en medio de la pandemia”, aseguró y sostuvo que la medida que tomó el jefe de Estado fue “inconsulta” y que es lo contrario al “diálogo” que él profesa como necesario para “zanjar las diferencias entre los argentinos”.



En la misma línea de críticas hacia lo decidido por Nación, reiteró que “el país no saldrá adelante a través de la división” y reiteró: “Nos sacan fondos de un día para el otro”.

Coparticipación: gobernadores respaldaron al gobierno

Gobernadores de 19 provincias, entre los que se encuentra Oscar Herrera Ahuad, el primer mandatario de Misiones, respaldaron ayer en un comunicado que difundieron de manera conjunta la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la distribución de recursos para “evitar cualquier tipo de favoritismo”.



“Las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Femández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado. Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos”, señala el documento, que lleva como título: “Reducir desigualdades para una Argentina Federal”.



“A inicios de 2016, las y los gobernadores manifestaron en un documento titulado ‘Por un verdadero país federal’ su crítica a la decisión del presidente Mauricio Macri de triplicar por decreto y de manera unilateral la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló la solicitada de los mandatarios provinciales,.



Ante estas muestras de apoyo, Alberto Fernández se expresó vía Twitter: “Agradezco a los gobernadores y las gobernadoras que respaldaron la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires. Es apenas un paso en la construcción de un verdadero federalismo que empiece a corregir los desequilibrios de nuestra patria”, manifestó el presidente de la Nación.





Los efectivos de la policía bonaerense levantaron ayer en horas de la tarde las protestas que mantenían en varios puntos de la provincia, con eje en el centro Puente 12 de La Matanza, tras valorar el incremento salarial anunciado por el gobernador Axel Kicillof y contar con la confirmación de que no serán sancionados por las movilizaciones que concretaron desde el lunes último.Tras el acto que encabezó el mandatario bonaerense en La Plata, se realizaron asambleas en cada punto de las movilizaciones a fin de analizar los números de la mejora anunciada por Kicillof.Finalmente, pasadas las 14 todos los policías levantaron las protestas y se dirigieron a las sedes policiales donde se desempeñan.El comisario Carlos Maure, del Comando de Patrullas de La Plata, confirmó a la señal televisiva TN que “se firmó un acta compromiso, que era lo que más pedían los compañeros”, que asegurara que “ningún policía” que hubiera participado de la protesta, “tanto uniformado como franco de servicio, iba a recibir represalias, sanción económica o traslado, ni acoso laboral, ni ahora ni a futuro”.Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial y virtual vocero de los uniformados que protestaron en Adrogué, expresó a la misma señal de cable que “hay un compromiso del ministro (Sergio) Berni de que no va a haber sanciones para los que levanten la protesta”.“Es la primera vez que alguien nos escucha”, dijo emocionado el policía Mariano Alderete, en declaraciones a Crónica TV, en alusión a los anuncios efectuados por Kicillof, que incluyeron no solo un aumento salarial sino también mejoras en el servicio de salud y en la capacitación que reciben los efectivos.En el marco de la presentación del Plan Integral de Seguridad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un aumento salarial para los policías bonaerenses, que quedará equiparado con los de la Ciudad. Se trata de una medida que alcanza a 39.521 efectivos que pasarán a percibir salario de bolsillo de 44.000Asimismo, aumentarán a 5.000 pesos el monto que se les da para equipamiento, que hasta ahora era de 1.000. Y el valor de las horas extra se triplicará a 120. Las tres medidas anunciadas eran los principales reclamos de los efectivos de la Policía Bonaerense.Por otro lado, el gobernador bonaerense anunció que “se pondrá en marcha el instituto universitario Juan Vucetich que permitirá avanzar en la jerarquización de las fuerzas” y la “incorporación de dos hospitales como prestadores en exclusividad para la policía de la provincia de Buenos Aires”.