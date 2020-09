Tras las medidas aplicadas al dólar incrementan los valores de electrodomésticos - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 11:30hs.

El Territorio dio cuenta en su edición de este jueves que varios consumidores locales siguen sorprendiéndose con la llamativa escasez de algunos productos electrónicos ante la realización del Black Friday que se extiende hasta el día domingo en la ciudad de Posadas.





A esta escasez se suman los anuncios que se dieron con respecto al dólar que incluye distintos cambios para las compras con tarjeta en moneda extranjera y la compra de dólares para ahorro buscando de esta manera reordenar el mercado de bonos y el pago de deuda externa de las empresas privadas.





Pero todo este panorama genera gran incertidumbre en rubros que se manejan con productos importados como lo son los electrodomésticos. Roberto Amarilla, gerente de Electromisiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: "lo que hemos sumado es mucha más incertidumbre en lo que es el corto y mediano plazo, por suerte la mayoría de las empresas del rubro nos agarra con bastante stock y compras ya cerradas realizadas también por el cierre de las fronteras lo que nos impulsa bastante para mantener la demanda"





"La suba del dólar impacta de manera directa en los productos, no nos olvidemos que casi la totalidad de los productos tecnológicos son importados y empresas como la nuestra que compra en los grandes centros urbanos que importan estos artículos e inclusive un día antes de los anuncios ya se veía venir, las distribuidoras no tenían precios y eso dificulta la reposición y el comercio no sabe a qué precio vender y no se sabe a cuánto comprar. Justo nos agarra en un Black Friday con promociones ya lanzadas con convenios con tarjetas y bancos, la verdad que esto fue un impacto muy grande y todavía estamos muy asustados porque no se sabe qué nos espera en los próximos días", destacó.





Por otra parte detalló que una notebook familiar va desde los 45 mil pesos hasta los más de 200 mil pesos, "pero si uno se pregunta cuánto va a estar en tres semanas no se sabe porque eso es lo que genera este tipo de medidas, mucha incertidumbre, ya estamos teniendo aumentos desde temprano y nos informaron subas de entre el 3 y 5 por ciento"





"La persona que tenía planificado comprar que aproveche los precios del Black Friday que son inmejorables porque no se sabe a cuánto va a subir. Todo lo que sea importado o todo lo que tenga partes importadas son afectadas de manera directa, el distribuidor compra afuera y el dólar para esa persona sale 145, en el corto plazo el consumo aumenta porque pasa que esa persona que pensaba comprar lo tiene que hacer ahora", remarcó.





Finalmente acentuó que la brecha entre el dólar oficial y el blue siempre se incrementa y eso causa un efecto negativo y empobrecimiento para toda la economía en general, "se espera que con esta medida aumenten las ventas porque se sabe que en dos meses va a subir un montón, lo que estamos previendo es que se viene un fin de año bastante complicado".