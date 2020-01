Tras la rueda de reconocimiento, rugbiers "podrían quedar libres"

Jueves 23 de enero de 2020 | 18:25hs.

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aseguró este mediodía que se completó la primera rueda de reconocimiento en el marco de la investigación por el homicidio del joven Fernando Báez Sosa, ocurrido el sábado último frente al boliche Le Brique, y que el primer imputado que participó de la medida fue Máximo Thomsen (20), uno de los dos rugbiers acusados de ser coautores del crimen.







Escoda aseguró que en el arranque de esta medida de prueba, que se extenderá al menos hasta el martes próximo en la Secretaría de Seguridad de la localidad balnearia, Thomsen integró la primera de las ruedas por disposición de la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, que fue observada individualmente por los dos testigos presentes.







Según informó el funcionario, Pablo Ventura, el joven detenido y luego liberado participó de la rueda de reconocimiento debido a que "la fiscal se quiere asegurar de algunas cosas para dictar el sobreseimiento", y en tal caso no podrá ser investigado nuevamente, aunque surja una prueba en su contra durante la investigación.







Más tarde, en diferentes declaraciones a medios televisivos Escoda manifestó que si los acusados "no resultan ser identificados" en la rueda de reconocimiento "podrían quedar libres".







Al mismo tiempo, explicó que si los acusados no son reconocidos, pero la Fiscalía tiene pruebas en su contra, no serían liberados.







"Hay imputados que de haber reconocimiento negativo y no haber otra prueba concluyente la Fiscalía va a pedir la liberación. Acá se trata de identificar a quienes tuvieron responsabilidad en el hecho", detalló Escoda.







Por último manifestó que solo: "Un acusado podría quedar libre si no resulta identificado y no hay otra prueba que lo sindique".







Pruebas y pericias



En tanto, el fiscal indicó que el próximo lunes se llevarán a cabo las pericias en los teléfonos celulares de los jóvenes imputados.Ante la consulta sobre si uno de los dos acusados podría ser beneficiado con la pericia scopométrica en la que se comparará el dibujo de la zapatilla y la impronta de la víctima, para ver si coincide con la marca que tenía en el rostro Fernando, el fiscal respondió que "no".El fiscal general informó que los resultados de este reconocimiento serán comunicados cuando finalice la primera jornada, en la que está previsto que entre dos y cuatro testigos puedan visualizar por separado a los 11 imputados por el crimen de Báez Sosa.En total, los testigos son diez -nueve amigos de Fernando y un comerciante-, aunque Escoda aclaró que "a lo mejor se suman algunos más".En cuanto al procedimiento, detalló que, a cada turno, uno de los imputados se coloca al lado de tres personas que no tienen que ver con la causa, con "características físicas similares en la medida de lo posible", y a través de una mirilla horizontal en una puerta que impide que sea visualizado, el testigo indica si reconoce a algunos de los sujetos que integran la fila."En el caso de que el reconocimiento sea positivo, se realiza una breve declaración testimonial en la cual especifica quién es la persona que reconoció y qué participación tuvo en el hecho", explicó.Respecto de esta de prueba dispuesta por la fiscal Zamboni, Escoda dijo que no hubo objeciones por parte de las defensas de los imputados para su realización, y que el procedimiento es "absolutamente válido, e incluso se le pregunta al testigo si, previo al acto de la fila de reconocimiento si han visto al imputado en imágenes o fotografías, como una cuestión previa"."No hay una nulidad por el hecho de que lo haya visto en alguna imagen con anterioridad. Puede haber otra valoración pero no una nulidad", aclaró.