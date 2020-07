Tras la polémica foto en su campo, Tevez fue multado por no respetar el distanciamiento

Martes 28 de julio de 2020 | 21:45hs.

La foto en la que Carlos Tevez aparece junto a varios adultos y algunos niños, sin distanciamiento social ni barbijos, dio que hablar y generó mucha polémica. La situación se dio en la estancia del Apache en Maipú, provincia de Buenos Aires, donde actualmente rige la Fase 5 de la cuarentena. Él y los adultos fueron multados.Según explicó el jugador, estas personas ingresaron a la estancia y le pidieron sacarse una foto. "Tevez me dijo que no se puso barbijo porque él estaba en su casa", dijo el intendente Matías Rappallini."Estaba enojado porque se dijo que él había jugado un picadito con estas personas. Me reuní con él al mediodía y me explicó que eso no fue así, que no estuvo en ningún partido de fútbol", indicó el dirigente político en diálogo con De Una con Niembro.Pese a la Fase 5, los deportes de contacto no están permitidos en Maipú."Estaba enojado por los dichos. Me dijo que se le acerca gente de todas las estancias cercanas. Él me explicó que estaba en el quincho y que entró gente a su hogar pidiéndole una foto. Él estaba en su casa, por eso no se puso el barbijo"."Me dijo que estaba triste por una situación personal y que no estaba para jugar un picadito. Me dijo que él no jugó ningún partido", explicó Rappallini.El dato a tener en cuenta es que tanto Tevez como el resto de los adultos que salen en la foto fueron multados por no respetar el distanciamiento social ni utilizar el barbijo, instrumentos fundamentales en la lucha contra el peligroso coronavirus."A todos se les labró un acta y la causa la tiene el Juzgado Federal de Dolores. Hubo multa económica para todos menos para los menores, obviamente. Carlitos me dijo que nunca pensó que se le iba a meter tanta gente en su casa", explicó Rappallini.