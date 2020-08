Tras la muerte de su papá, Cristian soltó el orgullo por ser su hijo - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

Manuel ‘Loco’ Valdés falleció a los 89 años y Cristian Castro (45) agradeció a todos los seguidores de su padre y dio el pésame por la pérdida de su ídolo, “quien brillaba por sus actuaciones en teatro y televisión, por sus conducciones, su buen humor y su comedia”, destacó el cantante.El actor, quien era hermano de Don Ramón de la serie “El chavo del 8”, se destacó mayormente como comediante en México y trabajó en varias telenovelas, obras de teatro y en cine.Tuvo 12 hijos con diferentes mujeres. Falleció a causa de un paro respiratorio y sumaba varios años de lucha contra el cáncer.En un video publicado por la revista ‘Quien’, se lo ve a su hijo, el cantante mexicano nacido del fruto del amor entre Verónica Castro y Manuel Valdés, que apostó por agradecer a los seguidores de su padre y además señaló: “Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño que me brindaron cuando yo me quise acercar a él”.El actor también reconoció el cariño de su madre, la famosa actriz de “La Casa de las Flores” Verónica (67): “Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él. Es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella”, destacó también.Por su parte, Verónica publicó ayer un video de su hijo en Instagram con la leyenda “Cuando vuelva la vida. Dios contigo amor, quien contra ti”. Anteriormente también había publicado sus condolencias hacia Manuel y un clip donde se ve a Cristian junto a su padre.