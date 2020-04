Tras la gran demanda, este miércoles volverán a funcionar dos Ferias Francas

Lunes 20 de abril de 2020 | 22:15hs.

Ocho Ferias Francas abrieron sus puertas en Posadas durante el fin de semana ante la alta demanda de productos hortícolas. Y para garantizar la salud tanto de productores como de clientes, la Municipalidad de Posadas controló y fiscalizó que se cumplan las medidas de higiene y prevención, en tiempos de la pandemia del coronavirus y del dengue.Así los agentes municipales se ocuparon de que tantos los feriantes como los vecinos cumplieran con determinadas medidas de sanidad. De esta manera, se garantizó que cada puesto contara con alcohol en gel, también que los consumidores respetaran la distancia mínima de un metro y medio entre ellos. Este mismo consejo se replicó en carteles en todos los mercados.A su vez, las personas que realizaron las cobranzas se desinfectaron las manos entre transacciones y en lo posible, guardó una distancia de un metro con los clientes. Los clientes no llevaron ni termos ni mates y dispusieron de sus propias bolsas. Vale resaltar que todos utilizaron los tapabocas obligatorios, ya que sin ellos no se permite el ingreso.La demanda de las verduras y frutas fue tal, que en algunas ferias para las 10:30, algunos colonos ya no contaban con productos en stock. Los más solicitados fueron acelgas, lechugas, cebollita y perejil, detallaron desde la comuna. Como ocurrió en la sede del Club Racing, que funcionó ayer domingo.Los productores expresaron su satisfacción por el movimiento comercial que se generó durante estas últimas semanas, a pesar de la cuarentena.Tal fue el éxito de estos mercados de la economía regional, que cada fin de semana que abrieron se fueron sumando nuevas sedes. Es así que para este miércoles volverán a abrir las sedes de Santa Rita e Itaembé Miní, tanto para beneficiarios de tickets sociales como para el público en general. Desde el municipio anticiparon que funcionarán de 06:00 a 13:00, respetando los protocolos sanitarios y de seguridad.Además de la Secretaría de Desarrollo Económico, otras áreas municipales intervinieron para que los posadeños accedan a estos alimentos esenciales, como Seguridad y Control Comunal, la Secretaría de Movilidad Urbana, así también colaboraron personal de la Policía de Misiones, el Ministerio de Agricultura Familiar y de la Cruz Roja.