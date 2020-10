Tras excesos, los jóvenes no podrán ingresar en grupo al Club de Río - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020

Las imágenes de una multitud de jóvenes con música y bebidas alcohólicas en embarcaciones frente al Club de Río se viralizaron rápidamente en las redes sociales el domingo y provocaron, por un lado, el malestar de los misioneros, y por el otro, que se tomaran drásticas medidas para que la situación no vuelva a repetirse.Es por ello, que por tiempo indeterminado los grupos de jóvenes hasta los 25 años no podrán ingresar al predio (salvo que lo hagan con sus padres) y quedará totalmente prohibido el ingreso al lugar con conservadora, es decir, que las bebidas deberán comprarse en las cantinas. Esto será así porque infieren que el alcohol sería el detonante del descontrol.La decisión se dio a conocer luego de una reunión que mantuvieron ayer el propietario del Club de Río, Jorge Néstor; el ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa y el intendente de San Ignacio, Javier Peralta. Es que la situación se torna polémica en el contexto de pandemia, en el que mantener la distancia social es uno de los factores más importantes para evitar un posible contagio de Covid-19.Sucede que también otras fotografías evidenciaron una gran concurrencia de misioneros en las playas del emprendimiento de San Ignacio. En tiempos sin coronavirus y de cara a la temporada de verano, esta postal no habría llamado para nada la atención ni tampoco generado la preocupación de las autoridades.Por otra parte, sostuvieron que los controles en el río por parte de Prefectura Naval Argentina serán más estrictos para que se cumplan los protocolos de navegación y no hayan más personas que las debidas en las embarcaciones según su tamaño.“Tuvimos una afluencia de público muy alta, especialmente el domingo. Tal es así que al mediodía decidimos cortar el ingreso de las personas y le pedimos a la Policía que nos asista, en el camino principal ya pusimos los controles para evitar el ingreso”, sostuvo el propietario en declaraciones a la prensa al salir de la reunión.Néstor aseguró que el domingo ingresaron unas 600 personas al predio y tal como figura en una publicación en la página de Facebook del emprendimiento privado, a las 14 de ese día, advirtieron que el ingreso ya estaba cerrado.“Eso nos ayudó pero aparecieron otros problemas que están vinculados a la navegación de distintas embarcaciones que vinieron de distintos lugares e hizo una gran fiesta en el río, frente al Club de Río. No tenemos nada que ver con el yate, con las embarcaciones tampoco”, se defendió el hombre,quien aseguró que no recibió, por el momento, ninguna sanción.Por su parte, el intendente, Javier Peralta, luego de la reunión, indicó: “Habrá un control estricto de Prefectura con las embarcaciones porque tenemos un protocolo aprobado de navegación que es el que queremos que se cumpla”.Mientras que el ministro Arrúa, sostuvo: “La idea es ir tomando una decisión que tiende a cuidar el protocolo, ver qué no se consideró, hasta dónde va el control de los propietarios respecto a la playa. Estamos teniendo un flujo importante de misioneros en toda la provincia y se dan estas cuestiones que cuando surgen hay que tomar medidas”.