Tras el pornozoom, Juan Ameri renunció a su banca en Diputados - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020 | 08:10hs.

El diputado nacional del Frente de Todos Juan Emilio Ameri presentó su renuncia a su banca de la Cámara baja, envuelto en el escándalo que se desató luego de que protagonizara una escena de sexo con su pareja en plena sesión remota. En la carta de renuncia pidió “disculpas” por su accionar y aseguró que no fue su intención “faltar el respeto”.Mientras diputadas y dirigentes de su bloque lanzaban una campaña por las redes sociales para que una antropóloga salteña con perspectiva de género lo reemplace en su banca, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, enviaba un mensaje a Ameri: “O renunciás antes de las 12 de la noche o te echamos mañana”.“Ante los hechos de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, comienza la carta que Ameri envió a Massa.De tan sólo dos párrafos, el escrito concluye: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, utilizando para finalizar el slogan del Gobierno nacional.Ameri, de 47 años, participaba de la sesión remota de la Cámara de Diputados, desde su casa del barrio Scalabrini Ortiz, de Orán, cuando llegó su pareja y le besó los pechos mientras hablaba el diputado Carlos Heller. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron casi de inmediato el repudio de todo el arco político.Massa interrumpió la sesión y pidió votar la suspensión del diputado salteño y crear una comisión que en menos de 60 días definiera si se lo expulsaba o no de su banca, ante la sorpresa de varios legisladores que no sabían de qué se trataba lo que refería el presidente de la Cámara baja.El presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y el propio Massa buscaron desde ese momento cerrar el tema lo antes posible con su renuncia o su pronta expulsión.El mensaje llegó a Ameri primero a través de la diputada Cecilia Moreau y luego el propio Massa le hizo saber que si no renunciaba no iban a esperar los 60 días para expulsarlo.Paralelamente a las campañas por redes sociales pidiendo que sea reemplazado en Diputados por la antropóloga Alcira Figueroa, el Frente de Todos de Salta lo expulsó del partido.“Acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba desconectado sin cámara, sin conexión. Llegó mi pareja, le pregunté cómo habían quedado las prótesis de la operación, si quedó bien, esta bajó más, esta bajó menos... estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. No pasó de eso”, se justificó el salteño, poco después de los hechos.El ahora exlegislador salteño tuvo denuncias públicas en su contra por “pedir favores sexuales” a militantes de su mismo espacio político.