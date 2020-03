Tras el feriado, supermercados de Posadas arrancan con horario corrido

La situación en El Soberbio

En El Soberbio, los comercios trabajaban hasta ayer hasta las 18. Se mantiene funcionando la recolección de residuos y agua potable. En esta localidad no hay ningún movimiento de cortadores de pasto ni albañiles. Trabajan estaciones de servicios y farmacias hasta las 19.30. No entran quienes no tengan domicilio en la localidad. En los supermercados proporcionan barbijos y alcohol en gel a los clientes antes de ingresar.