Tras el desastre, alivio en la fábrica de pinturas de Garupá - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

Tambores, tambores y más tambores quemados son vestigios de lo que fue el impresionante incendio que afectó a un sector del predio de la fábrica Pinturas Misioneras el miércoles a la noche en Garupá.Tal como publicó El Territorio en la víspera, el hecho comenzó minutos después de las 18 y las labores en la escena se extendieron hasta largas horas de la madrugada de ayer, cuando finalmente los bomberos pudieron poner bajo control las llamas y detener el avance del fuego.Esa labor, en la cual intervinieron al menos una decena de dotaciones de bomberos de la Policía de Misiones, permitió que en la jornada de ayer la fábrica continúe operando en sus otros sectores de manera normal, llevando de esa forma tranquilidad a las aproximadamente 100 familias que dependen del emprendimiento.Un día después del suceso, el propietario del lugar, Isidoro Rizzolo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y agradeció el trabajo de los bomberos, como así también de sus empleados, dos de los cuales sufrieron lesiones que afortunadamente no revistieron mayor gravedad.“La pérdida fue muy importante, pero no hubo que lamentar víctimas fatales. Los que han sufrido un pequeño incidente están bien, fue muy leve, así que eso es lo más importante, lo demás de alguna forma se va a recuperar”, expresó Rizzolo al comienzo de la entrevista radial.Respecto de la situación de sus empleados heridos, el hombre señaló que “hubo un primer cuadro de asfixia en algunos. Después uno tuvo una pequeña quemadura en el brazo y otro se lastimó una rodilla. No tengo bien claro cómo fue, pero creo que estaba corriendo y se cayó. Solamente fueron raspaduras, por suerte”.De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el origen del foco ígneo se registró en cercanías a un sector conocido como pileta de resina, donde se encontraban sustancias altamente inflamables como aguarrás, tinner y disolventes, entre otros productos.Como consecuencia de ello, las llamas en poco tiempo tomaron dimensiones de gran magnitud y en el lugar hasta se oyeron explosiones, por lo cual hubo momentos de máxima tensión en la zona mientras los bomberos trabajaban arduamente para contener el avance del fuego.Muestras del desastre ocasionado fueron retratados en las imágenes tomadas ayer por El Territorio mediante una nueva recorrida por el lugar. Techos, columnas, maquinarias, herramientas y tambores quemados por doquier dominaron la escena.En la conversación radial, Rizzolo también se explayó sobre el sector afectado por el siniestro y al respecto indicó que “la fábrica está dividida en tres secciones: el depósito, la parte de fabricación de pinturas y la parte de fábrica de resina. Ahí fue el siniestro. Nosotros con resina de pino fabricamos productos que después vendemos a otras fábricas de Buenos Aires. Ahí habían sustancias inflamables”.Al realizar un análisis del saldo ocasionado por el hecho, Rizzolo valoró que el accionar de los bomberos impidió que toda la fábrica sucumba ante el fuego y eso, a su vez, permitió que muchas familias continúen con su trabajo normalmente.“Realmente quedó ahí nomás todo, gracias a la actuación de los bomberos y a nuestros empleados que estuvieron actuando en esos primeros momentos difíciles. También están entrenados y tenemos equipos de seguridad. Pero por suerte la fábrica hoy -por ayer- ya está funcionando, así que quiero llevar tranquilidad a las más de 100 familias que dependen de Pinturas Misioneras. Esto nos va a traer inconvenientes sí, por un tiempo no vamos a poder fabricar nuestras resinas, vamos a tener que comprar como lo hacíamos antes. Pero la fábrica está funcionando”, sostuvo.En cuanto a las pérdidas sufridas, Rizzolo no brindó estimaciones económicas pero sí sostuvo que recuperar lo dañado llevará un proceso de entre dos o tres años, aproximadamente.