Tras el caos, brindaron asistencia en bancos y cajeros

Domingo 5 de abril de 2020

Tras el caos que se generó el viernes en bancos y cajeros automáticos por el cobro de planes sociales, pensiones y jubilaciones, desde horas tempranas de ayer y con una temperatura otoñal de 17 grados, la concurrencia disminuyó.Es que luego de la aglomeración se determinó que hasta el miércoles el cobro se hará bajo un estricto cronograma según la terminación del número de DNI en horario habitual según cada jurisdicción, por lo que en Misiones la atención será de 8 a 13 (el Macro) y de 8 a 15 (el Nación).En ambos casos, colocaron sillas en las calles para respetar la debida distancia de persona a persona durante la espera, tal cual lo establece el protocolo de prevención de coronavirus.El operativo lo llevaron adelante los efectivos de la Policía de Misiones y agentes de Tránsito. Además desde el Programa de Asistencia Solidaria (PAS) repartieron mate cocido, torta frita y bizcochuelos tanto para el personal de la fuerza como para quienes se acercan a cobrar. El objetivo es “acompañar en este momento difícil que estamos transitando, estaremos los días que sean necesarios”, dijo una de las integrantes del PAS.Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública y la Cruz Roja se apostaron en las inmediaciones para la toma de la presión arterial o asistencia en caso que se requiera.En el resto de la provincia se vivió una situación similar, donde los municipios realizaron operativos especiales para evitar el aglomeramiento de personas y proveerles cierta comodidad.En Jardín América se realizó un operativo de tránsito con corte de calles, asistencia con alcohol en gel, sillas para emergencias, agua y se pusieron a disposición los baños de la municipalidad (a una cuadra de distancia del banco).El movimiento bancario en la ciudad de Eldorado disminuyó notablemente respecto del caos vivido el viernes. El tránsito permaneció cortado sobre la avenida Córdoba y se colocaron sillas de espera respetando las distancias mínimas, se colocaron baños químicos en las cercanías de las entidades y Gendarmería se apostó en el lugar con equipamiento de cocina de campaña para ofrecer mate cocido a quienes esperaban.La Ciudad de las Cataratas registró largas filas para los cajeros automáticos, no así para atención por ventanilla para jubilados. Desde temprano, personal de la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de Iguazú, asistió a los abuelos que esperaban el horario de apertura con un desayuno y durante la mañana estuvieron a disposición para brindar agua fresca y colaborar con las personas que aguardaban en la fila.En Puerto Esperanza persistió una larga fila de una cuadra, aunque la asistencia fue menor que el día anterior frente a la sucursal del Banco Nación. Además, personal de Salud Pública realizó la vacunación antigripal a los mayores de 65. En la ciudad de Wanda prácticamente no hubo movimiento, en tanto que en Puerto Libertad, la fila frente al único cajero automático del Macro fue de una cuadra.En la localidad de Campo Grande la clientela proveniente del sector rural madrugó para estar entre los primeros puestos para el cobro de las jubilaciones y de los beneficiarios de la AUH. Estela, de Colonia Seguín, lamentó la insuficiencia de los cajeros para la demanda existente, ya que había dos cuadras de fila. Por su parte, la Municipalidad y la Cooperativa de Agua acercaron sillas para aliviar la espera de los usuarios.Sin embargo, en algunos lugares la atención no mejoró. En Aristóbulo del Valle se repitieron las escenas del viernes, aunque con filas más descomprimidas. En este lugar no hubo asistencia con asientos ni agua.En Ituzaingó, Corrientes, se dispusieron baños químicos y control de tránsito en las inmediaciones del Banco de Corrientes y Macro, en el horario de las 5 a 14 con el fin de facilitar la accesibilidad durante el fin de semana.