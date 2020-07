Tras cuatro meses, reabrieron atractivos turísticos de Misiones

Domingo 19 de julio de 2020 | 00:15hs.

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Después de cuatro meses cerrados, ayer finalmente otros siete atractivos turísticos de Misiones (en seis municipios) reabrieron y esto significó un avance en el proceso de reactivación para el sector turístico luego del éxito, en términos epidemiológicos, de la reapertura del Parque Nacional Iguazú la semana pasada.

Así, teniendo en cuenta que aún la habilitación es para ciudadanos locales, comenzaron a ajustarse los protocolos y a calentarse los motores para la vuelta del turismo interno. Los Saltos del Moconá, el Salto Encantado, el Parque Temático de la Cruz, las reducciones jesuíticas de San Ignacio, Santa María, Loreto y Santa Ana abrieron sus puertas con grandes expectativas y la mirada puesta en un escenario mucho más favorable para el turismo y esto se reflejará en las siguientes páginas.

En este marco, lentamente, los locales comenzaron a movilizarse para pasar un rato en los parques y disfrutar de la naturaleza que regala la tierra colorada. En algunos casos, se acercaron a conocer por primera vez los atractivos y en otros, decidieron visitarlos una vez más, aunque todos aprovecharon del día soleado que acompañó la iniciativa del Ministerio de Turismo de la provincia.

En todos los casos, la capacidad es de 200 personas por día en el horario de 9 a 18 con entrada gratuita y la autorización para ingresar a los atractivos turísticos debe tramitarse a través de la aplicación Misiones Digital.

El Territorio acudió la Reducción Jesuítica de San Ignacio, donde dialogó con los trabajadores del parque y realizó la visita guiada de la mano de Sergio Ferreyra.

Liliana Bouix, guardiana de sala del lugar, expresó: “Nos reincorporamos hoy (por ayer) después de cuatro meses y estamos bastante intranquilos también con toda esta situación que nos tomó tan de sorpresa, pero expectantes con la vuelta del turismo, ya que es un pueblo que se caracteriza por eso, por ser turístico”.

“Un matrimonio fue el primero en visitar la Reducción Jesuítica de San Ignacio y nos contó que era la primera vez que venían, mucha gente del pueblo va a aprovechar ahora que el ingreso es gratuito porque cuando es temporada siempre se cobra algo y en esta oportunidad pueden conocer tranquilos sin muchas personas”, destacó.

Por su parte, Mario Ramírez, artesano del lugar, dijo: “Estoy reabriendo mi negocio, es como empezar de cero. Después de cuatro meses estamos volviendo a la normalidad y de a poco nos vamos a ir acostumbrando. La idea es apoyar la iniciativa del gobierno ya que nos da la posibilidad de poder trabajar de vuelta cumpliendo con los protocolos”.

“Lo más importante es hacer acto de presencia y de a poco nos iremos adaptando a la nueva normalidad. Me vi sumamente afectado por la cuarentena porque dependo solamente de este negocio. Al no tener otros ingresos, si no vendo, no como, y sobrevivimos gracias al sueldo de mi señora. Mis hijos me dieron fuerzas para salir adelante”, agregó.

Rey Bogado, otro artesano que abrió ayer su local, relató: “Vinimos con muchas ganas de trabajar aunque no hay mucha gente, pero con ganas de que esto mejore y las personas vengan a ver los productos. Yo vivo de esto y necesito vender para poder sobrevivir”.

Durante la mañana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó San Ignacio para seguir de cerca y evaluar los procesos de bioseguridad en la reapertura de los parques provinciales.

Acompañado del intendente local, Javier Peralta, y el ministro de Turismo, José María Arrúa, Herrera Ahuad recorrió el atractivo turístico junto a vecinos que ya estaban disfrutando de la caminata recreativa. Los protocolos son rigurosos, pero permiten que se pueda experimentar una actividad de esparcimiento segura en términos sanitarios.

Por otra parte, también se habilitaron las reducciones jesuíticas de Loreto, Santa Ana y Santa María, a donde la concurrencia fue menor y recién se podrá hacer un balance, después de la segunda jornada de apertura.