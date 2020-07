Tras cuatro meses, la Reducción Jesuítica de San Ignacio reabrió sus puertas

Sábado 18 de julio de 2020 | 12:00hs.

Finalmente en la jornada de este sábado, la provincia de Misiones dio otro paso en la flexibilización de actividades y y seis atractivos turísticos fueron habilitados para abrir sus puertas a ciudadanos locales.





Tal es el caso de la Reducción Jesuítica de la localidad de San Ignacio en el horario de 9 a 18, sólo para los ciudadanos del municipio de San Ignacio. En todos los casos, la capacidad será de 200 personas por día con entrada gratuita y la autorización para ingresar a los atractivos turísticos debe tramitarse a través de la aplicación Misiones Digital.





Liliana Bouix, Guardia de Sala en San Ignacio, contó a El Territorio "nosotros nos reincorporamos hoy después de cuatro meses y estamos bastantes intranquilos también con toda esta situación que nos tomó tan de sorpresa y estamos expectantes con la vuelta del Turismo ya que es un pueblo que se caracteriza por eso, por ser turístico"



"Hoy un matrimonio fue el primero en visitar las Ruinas de San Ignacio que contó que era la primera vez que venían, mucha gente del pueblo va a aprovechar que el ingreso es gratuito porque cuando es temporada siempre se cobra algo y en esta oportunidad pueden conocer tranquilos sin muchas personas", destacó.





Además, Mario Ramírez, artesano del lugar, dijo: "Estoy reabriendo mi negocio, soy de acá de San Ignacio, es como empezar de cero. Después de cuatro meses estamos volviendo a la normalidad y bueno de a poco nos vamos a ir acostumbrando. La idea es apoyar la iniciativa del Gobierno ya que nos da la posibilidad de poder trabajar de vuelta cumpliendo con los protocolos"





"Lo más importante es hacer acto de presencia y de a poco nos iremos adaptando a la nueva normalidad. Me vi sumamente afectado por la cuarentena porque dependiendo solamente de este negocio y no tener otros ingresos si no vendo, no como y sobrevivimos gracias al sueldo de mi señora, mis hijos me dieron fuerzas para salir adelante", sostuvo.





Rey Bogado, otro artesano del lugar, relató: "Vinimos con muchas ganas de trabajar pero no hay mucha gente pero con ganas que esto mejore y las personas vengan a ver los productos. Yo vivo de esto y necesito vender para poder sobrevivir".





Todos los destinos se suman al de Cataratas, que dio el puntapié para el resto de los atractivos de Misiones y que ya volvió a completar los cupos para este fin de semana.





Javier Peralta, intendente de San Ignacio había dicho a El Territorio, “Volver a abrir significa ver la luz al final del túnel, estamos felices, estuvimos más de 100 días cerrados y teníamos la necesidad de comenzar de alguna forma, estamos a la expectativa”, expresó entusiasmado.





Desde este punto de vista, recalcó que estos tres meses fueron muy complicados, ya que normalmente reciben a miles de turistas en fechas especiales. “El golpe ha sido sumamente duro para el municipio, nosotros somos capital provincial de los carnavales y veníamos de un 23 de febrero con 20.000 personas en el pueblo, no teníamos lugar para alojar a todos y a las dos semanas pasamos a cero, fue muy duro. Acá hubo comerciantes que compraron toda la mercadería para una Semana Santa que no llegó nunca, hubo que ajustarse al ingenio. El rubro turístico fue el primero que se clausuró y uno de los últimos en volver a ponerse en marcha”, manifestó.





Sin embargo, destacó que durante estos meses muchos emprendimientos se las ingeniaron para seguir adelante, sobre todo el rubro gastronómico, con propuestas de delivery, aunque la suerte no fue la misma para todos.





“Tenemos una población de entre 50 y 80 familias de artesanos que viven pura y exclusivamente de la artesanía y hace tres meses no venden nada, además de toda la gente vinculada al turismo, por eso trabajamos mucho con los protocolos para estar preparados para esta reactivación. El turismo interno es nuestra tabla de salvación, lo único que nos puede llegar a sostener la economía de nuestro pueblo”, remarcó.





Finalmente, en cuanto a la apertura de la reducción jesuítica, indicó que “se puso un arco sanitizante adentro y se definieron las pautas para la visita, esto es un examen y así lo entendemos nosotros, sabemos que es una prueba piloto y nuestra obligación está en demostrar que el municipio es un lugar seguro a donde la gente puede venir a pasear en forma segura. Si todo va bien, esperamos que se abra el turismo interno”.