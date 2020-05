Tras 46 días aislado y once testeos, recibió el alta el paciente de Iguazú

Jueves 14 de mayo de 2020

El segundo paciente infectado de coronavirus en Misiones, Luis Franco (27), recibió ayer el alta médica definitiva, luego de permanecer aislado durante 46 días. Un caso particular a juzgar por el tiempo que estuvo el virus en sus vías respiratorias, lo cual se veía reflejado en las pruebas de PCR a las que fue sometido como requisito indispensable para ser considerado paciente recuperado.

Del total de días en aislamiento, en los últimos diez Luis estuvo en el Santuario Santa María de Iguazú, un predio del Obispado preparado por el Ministerio de Salud para pacientes leves de Covid-19 bajo estricto control sanitario.

Antes, fue internado y asistido en el Samic Marta Schwarz, de esa localidad, de donde es oriundo.

Luis representa, en realidad, el tercer paciente recuperado en la provincia y el segundo en recibir el alta por parte de los profesionales de la salud.

“Los médicos me cuidaron, los primeros días estaba nervioso por lo que estaba pasando, pero estuve en constante oración, la gente me decía que no decaiga mi fe y doy gracias a Dios por cada momento vivido, para mí no fue fácil y para mi familia tampoco”, contó Luis en diálogo con El Territorio.

A diferencia de otros pacientes externados, Luis debió continuar aislado en el santuario, donde fue analizado en dos oportunidades, ambos resultados fueron negativos, evacuando cualquier tipo de dudas respecto a su recuperación.

Incluso, su madre, que también había contraído Covid-19, recibió la externación el 27 de abril y siguió bajo observación y tratamiento en su domicilio.

El joven había trabajado en la zona de frontera Puerto Iguazú- Foz do Iguazú, en el operativo de repatriación en marzo. Ingresó al hospital local con síntomas compatibles con la enfermedad el 28 de marzo y recibió la confirmación al día siguiente.

Durante todo su período de aislamiento, ya sea en el Samic de Iguazú o en el sector preparado para pacientes con coronavirus, se mantuvo estable.

En ningún momento necesitó asistencia respiratoria. Presentó síntomas leves los primeros días y evolucionó bien, no obstante según los análisis el virus se mantuvo activo en su cuerpo por mucho tiempo.

Justamente, por esa condición debió pasar por once hisopados hasta que los dos últimos resultaron negativos, lo que dio cuenta de que ya no registraba carga viral y podía volver a su hogar.

Haciendo referencia a la seguidilla de análisis, Luis indicó que fue muy difícil, sobre todo porque tenía la esperanza de recibir el alta con su madre, que fue externada el 27 de abril.

“Recibimos los resultados con mi mamá, yo estaba ilusionado, preparado para irme con ella, pero no fue así, entonces me tranquilicé y entendí que era cuestión de esperar y tener paciencia. Yo sabía que el personal médico necesitaba tener la tranquilidad de que estaba totalmente curado”, relató

Luego del alta de su madre, Luis fue el primer paciente en ser trasladado al santuario Santa María del Iguazú.

“En el hospital tenía a todos cerca, me sentía acompañado, después en el santuario me sentí solo, aunque tenía la compañía de las promotoras de salud, así que estaba tranquilo y en oración, hoy me siento fortalecido”, contó.

Asimismo, agregó que se sintió enojado por los prejuicios y las críticas por parte de la población que en algunos momentos discriminaron sobre todo a sus familiares.