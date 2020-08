Tras 46 años de servicio, se jubila el cartero más antiguo de Eldorado

Domingo 16 de agosto de 2020 | 04:00hs.

Aquel 5 de septiembre de 1974 no fue un día cualquiera para Daniel Vergara. Ese día, hace casi 46 años, comenzó a trabajar como mensajero en el Correo Argentino. Esta semana, al cumplir 65 años, inició los trámites para su jubilación.Daniel es una persona conocida en Eldorado. Con 46 años repartiendo cartas, telegramas o facturas de servicios, estuvo al menos una vez en contacto con casi todos los eldoradenses.Cualquiera podría pensar que un joven de 19 años al comenzar un trabajo lo tomará como algo circunstancial, temporario. Pero ese no fue el caso de Daniel.“Cuando entré a trabajar en el Correo Argentino, lo hice con la idea de que ese iba a ser mi trabajo. De que iba estar ahí mientras pudiera”, contó a El Territorio, que lo acompañó en una de sus últimas recorridas por las calles de la ciudad repartiendo cartas.“Entré en una época en la cual trabajábamos hasta los sábados a la tarde. A veces hasta los domingos. Había días en los cuales llegaba un telegrama urgente y nosotros, aunque fueran las 7 de la tarde, teníamos que seguir trabajando. Y todo eso lo hacíamos a pie, lo único con lo que contábamos era un pase de colectivo. Pero el colectivo te dejaba en la avenida, después vos tenías que caminar por calles de tierra, con barro los días de lluvia, muchas veces bajo la lluvia. Pero tratábamos de cumplir con todos. Empecé como mensajero y después pasé a cartero”, recordó el hombre sobre los primeros años en su oficio y plasmó como era Eldorado cuatro décadas atrás.Una de las curiosidades que surgen en la conversación con Daniel es el número de empleados del correo por esos años.“Cuando empecé éramos más trabajadores que ahora”, comentó. “Después de la privatización de la empresa se hizo un replanteo en el número de trabajadores y hoy somos menos que entonces. Pero todo cambió mucho. Ahora los muchachos todos tienen moto para hacer el reparto, antes se hacía caminando”, comentó entre risas.Durante la entrevista surgieron varias anécdotas acumuladas a lo largo de los 46 años de servicio. “A nosotros los carteros la gente nos apreciaba mucho antes. No había tantos medios para comunicarse y el único modo era a través de las cartas o de un teléfono que teníamos en el correo al cual se acercaba la gente para poder comunicarse con otros lugares de la provincia o con otros países”, rememoró.Y siguió: “Cada vez que llegábamos a alguna casa, sobre todo las personas de origen europeo que hacía muchos años vivían aquí, nos recibían siempre bien, con alegría porque les traíamos noticias de sus parientes o de sus países. Luego eso cambió un poco cuando empezamos a repartir las facturas de impuestos o de servicios. Ahí no es que nos recibían mal, pero a muchos no les gustaba cuando íbamos”.“Pese a ello, siempre me trataron con respeto, nunca tuve problemas con nadie, siempre me trataron bien. Todos entendían que era mi trabajo y que estaba cumpliendo con él”, destacó sobre el servicio esencial que supo brindar a las familias del Alto Paraná.Los carteros suelen ser portadores de buenas y malas noticias, pero casi nunca saben el tenor de la información que llevan.“Después de 46 años llevé todo tipo de noticias a la gente. Pero yo no sé cuál era el contenido de lo que llevaba. A veces me enteraba después. Pero había una excepción: dos alemanes que trabajaban en la Cooperativa Agrícola nos habían advertido que cuando en el sobre estaban dibujadas dos rayitas negras en un extremo, era que se comunicaba el fallecimiento de alguien. No era una situación linda ni fácil ir a visitar una casa sabiendo que se llevaba la noticia de que alguien había fallecido. Pero lo teníamos que hacer”, señaló.Y recordó con algo de nostalgia los años pasados. “Para Navidad, Pascuas o alguna fiesta, la gente nos demostraba su agradecimiento por el trabajo, que hacíamos lloviera, hiciera frío o lo que fuera, obsequiándonos algún presente. Recuerdo a los hermanos Stehr y su panadería. Cada fin de año se acercaban a la central con bolsas llenas de pan dulce para todos los empleados. La gente también en las fiestas nos obsequiaba algo. Eso nos hacía ver que hacíamos bien las cosas. Pero todo eso se perdió hace mucho”, lamentó.Uno de los problemas característicos que suelen tener los empleados de correo o cualquier otro trabajador que camine por las calles es la presencia de perros callejeros o sin propietarios responsables.“Recuerdo una vez en el barrio que está cerca del Colegio San José había un perrito muy chiquito, yo iba siempre y el perrito se me ponía delante de la moto ladrando. Y yo le decía a la dueña; ‘Un día me va a tirar’. Y me tiró nomás. Me salvó el casco. Se me rompió la ropa. Y otra vez, en el kilómetro 10, estaba por poner la carta dentro del buzón y un perro grande sacó la cabeza entre las rejas y me rompió toda la camisa. La dueña del perro se ve que quedó con cargo de conciencia porque me regaló otra camisa”, compartió entre un sinfín de anécdotas.Al igual que la mayoría de las personas que trabajaron muchos años en un lugar y se jubilan, los sentimientos de Daniel son encontrados. Por un lado, a veces siente tristeza por no seguir trabajando, pero al mismo tiempo sostiene estar tranquilo y con ganas de disfrutar de aquí en más.“A veces sueño con algo del trabajo o me pone triste saber que no voy a volver a trabajar. Pero es tiempo de descansar y disfrutar. Yo la peleé mucho. Trabajé muchos años con sol, con muchísimo calor, con lluvia, a veces toda la semana. Fueron muchos años de sacrificio con mi mujer que a veces llegaba muy tarde del trabajo. Quiero aprovechar y ver si puedo viajar un poco más, por suerte no tengo problemas de salud, estoy bien, y además nos estamos dedicando a malcriar a nuestro nieto”, afirmó.Y concluyó: “Ahora es tiempo de disfrutar y estar tranquilo”.