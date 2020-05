Tras 41 días, el posadeño Julio Piró sigue dando positivo al testeo para Covid-19

Viernes 15 de mayo de 2020 | 11:30hs.

El posadeño Julio Piró, viajero incansable a principios de marzo se embarcó en un crucero para recorrer junto a una amiga nuevos lugares, y volver a otros ya recorridos. Pero no pudo regresar ya que contrajo Coronavirus al igual que su acompañante de viaje, quien ya se encuentra en recuperación y en estos momentos se encuentra aislado en un hotel acondicionado como hospital en el país italiano.





"Hoy hace 41 días que estoy en cama, en este momento estoy internado en un hotel pero que no funciona como uno sino que lo hace como un hospital. Cada paciente está en una habitación, estoy perfecto porque yo nunca tuve ningún síntoma, a mi me descubren en el barco porque tenía menos oxígeno en sangre que eso es el principio del Covid-19, mi amiga ya había quedado en Grecia por ese problema quien aún sigue en rehabilitación", contó.





Además dijo, "tengo una trombosis en los pulmones que hace días me vienen tratando con inyecciones, el resto es la medicación normal que ya me habían dado en Argentina. El lunes me hicieron un nuevo test que dio nuevamente positivo, pero apenas tenga el alta me vuelvo al país, quiero volver a mi casa".





Finalmente comentó que ya le realizaron siete veces el testeo pero, "siempre da positivo".