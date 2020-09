Transportistas en crisis: "Necesitamos ser escuchados, realmente la estamos pasando mal" - El Territorio Misiones

La protesta se organizó en todo el país debido a la crítica situación del sector de los transportistas escolares que llevan 8 meses sin ingresos, debido al receso de verano y el inicio de la cuarentena por el coronavirus a los pocos días del inicio de clases.



El sector logró ser incluido en una ampliación de la ley de presupuesto para obtener un auxilio financiero, pero todavía no llegan los fondos a los destinatarios por falta de avance en cuestiones administrativas que se demoran en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Transporte de la Nación.





"Este año no tuvimos ingresos y estamos en una situación realmente preocupante. Ahora hemos sido beneficiados por una ley que se aprobó que otorga un crédito dado por el Ministerio de Transporte de Nación pero hasta ahora no tuvimos noticias y las deudas se acumulan", destacó





Además detalló que casi todos los que están presentes en la marcha son propietarios, "acompañados por Roberto Neuman que está hace 30 años en el rubro y también se ha visto afectado por esta grave situación y es uno de los principales referentes".





"Necesitamos ser escuchados, realmente que estamos pasando mal y queremos que la gente sepa que los transportistas venimos sufriendo todo esto al igual que otros muchos sectores, necesitamos palear esta crisis porque detrás hay toda una familia", acentuó.





Sobre cómo vienen llevando la cuarentena contó que realizan changa como también se dedican a la venta de distintos elementos, "hacemos cualquier cosa para poder llevar al pan a nuestras mesas. No queremos ocasionar disturbios sino hacernos visibles, estamos preocupados porque sabemos que este año no vamos a volver y si vuelven no van a volver todos los chicos, no vemos posibilidades de trabajar este año".